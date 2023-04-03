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Кулеба примет участие в первом с 2017 года заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне глав МИД

"Европейская правда"Понедельник, 3 апреля 2023, 10:43

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 3-4 апреля совершит рабочий визит в Брюссель для участия в официальном заседании Комиссии Украина - НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал спикер МИД Олег Николенко на своей Facebook-странице.

Это будет первое заседание Комиссии Украина - НАТО на уровне министров иностранных дел с участием Украины с 2017 года.

"Глава украинской дипломатии проведет важные переговоры в контексте подготовки к Вильнюсскому саммиту НАТО в июле. Дмитрий Кулеба также подробно обсудит шаги для усиления обороноспособности Украины, в частности новые поставки вооружения и производство боеприпасов, усиление санкционного давления на Россию, создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и гуманитарную помощь", - написал Николенко.

По информации МИД, 3 апреля Кулеба встретится с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. На следующий день у него запланированы встречи с генсеком НАТО, а также с коллегами из Великобритании, США, Финляндии, Испании, Новой Зеландии и Японии.

Напомним, две недели назад Столтенберг заявил, что позиция Венгрии не помешает проведению заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

Это будет первое заседание Комиссии Украина-НАТО с 2017 года, когда был принят образовательный закон, против которого выступает Будапешт.

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Ранее для обхода венгерского вето в НАТО проводили совместные встречи с Украиной и Грузией. Сейчас речь идет о проведении именно министерской Комиссии Украина-НАТО.

Подробнее читайте в статье У Орбана забрали вето забрали вето: как удалось снять венгерскую блокаду встреч Украина-НАТО

Темы: НАТОВенгрияКулеба Дмитрий
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