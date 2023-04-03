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Хорватия предложила взять на лечение раненых украинских военных

"Европейская правда"Понедельник, 3 апреля 2023, 11:10

Хорватия планирует принять на лечение и реабилитацию раненых украинских военных.

Об этом заявил министр по делам ветеранов Томо Медвед, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Медвед в минувшую пятницу посетил Украину вместе с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, чтобы принять участие в церемонии по случаю годовщины освобождения Бучи.

После встречи с украинскими чиновниками Медвед сообщил журналистам, что Хорватия предложила принять украинских солдат на лечение и реабилитацию.

Сейчас в Хорватии действуют два специализированных реабилитационных центра для ветеранов войны за независимость 1991-1995 годов, и планируют открытие еще двух.

"Мы ожидаем, что Украина подготовит первых 20 раненых бойцов, которых отправят на лечение в хорватские больницы. А после выздоровления они будут включены в программу реабилитации в наших ветеранских центрах", - сказал Медвед.

Напомним, премьер Хорватии Андрей Пленкович рассказал, что видит ключевыми компонентами для будущей победы Украины готовность украинцев дальше защищаться, единство западных партнеров и постоянную финансовую и военную поддержку Запада для Украины.

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Темы: Хорватияармия
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