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"Ни шагу назад": солдатам РФ выдают памятку с обоснованием вторжения в Украину

Станислав ПогориловПонедельник, 3 апреля 2023, 11:29
Ни шагу назад: солдатам РФ выдают памятку с обоснованием вторжения в Украину
Фото: Getty Images

Российские военные выпустили памятку для солдат, которых отправляют в Украину, большая часть этого документа посвящена идеологическому обоснованию войны.

Источник: "Meduza"

Детали: На обложке брошюры, которую выпустил Западный военный округ, нарисована карта Украины: Крыма на ней нет, а территории Луганской и Донецкой областей обозначены красным (другие оккупированные Россией регионы никак не обозначены).

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В памятке российских военных убеждают, что якобы США решили "дестабилизировать" Россию, столкнувшись с "дефицитом ресурсов". Соответственно, Соединенные Штаты захотели "высосать все соки" из России.

Поэтому Россию, по версии авторов брошюры, пытаются завоевать "чужими руками" и "расчленить".

"Страны Запада уже не устраивает "почетная капитуляция" России. Их цель - погружение страны в хаос и анархию, уничтожение государственности, расчленение страны", - говорится в памятке.

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Российских захватчиков также убеждают в том, что "активные нацисты" и виновники "многочисленных кровавых преступлений киевского режима" заслуживают исключительно того, чтобы их "отдали под суд".

Рассуждая о российском отступлении осенью 2022 года, авторы памятки пространно цитируют знаменитый сталинский приказ № 227, более известный как "Ни шагу назад!". Документ, подписанный Сталиным, запрещал солдатам отступать без соответствующего приказа; предписывал "истреблять" "паникеров и трусов" на месте; вводил заградительные отряды в составе армий и штрафные части, куда по решению командования направляли военных, провинившихся в нарушении дисциплины "из-за трусости или неустойчивости".

Двое неназванных контрактников рассказали изданию, что перед началом полномасштабного вторжения в феврале 2022-го российским военным не раздавали подобных памяток.

Один из тех, кто воевал в Украине прошлой весной и вскоре уволился со службы о содержании брошюры высказался коротко: "Геббельсовщина, что я могу сказать. У нас таких (памяток) не было: мы же за 12 часов должны были в Киев уже войти".

Что предшествовало: По состоянию на 3 апреля Вооруженные силы уже уничтожили около 175 160 российских захватчиков.

Темы: РосcиявойнаУкраина
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