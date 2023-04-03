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В Раде отрицают, что давят на депутатов из-за выдачи разрешений на выезд за границу

София СередаПонедельник, 3 апреля 2023, 12:13
В Раде отрицают, что давят на депутатов из-за выдачи разрешений на выезд за границу
Александр Корниенко. фото УП

Руководство Верховной Рады не использует механизм выдачи разрешений для выезда за границу как элемент давления на народных депутатов.

Источник: первый вице-спикер парламента Александр Корниенко в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Если бы это было определенным давлением, то прямо сейчас двухпартийная делегация, которая состоит из Климпуш-Цинцадзе Иванны, Александра Мережко, не находилась бы, например, в Вашингтоне. Не было бы моей личной поездки вместе с Петром Алексеевичем Порошенко и группой депутатов в НАТО.

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Конечно, за год были отказы (их было, думаю, до 10). Эти все кейсы можно разложить, разобраться по каждому случаю. Но каких-то особых претензий тоже не поступало, когда мы аргументированно объясняли, почему это отказ".

Детали: В то же время, по словам Корниенко, "не все депутаты до конца понимают одинаково, что такое парламентская дипломатия", поэтому у руководства парламента иногда возникают вопросы о целесообразности определенных командировок.

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В качестве примера первый вице-спикер привел ситуации, когда парламентарии просили о заграничной командировке по приглашению "ассоциаций каких-то отдыхающих или лыжного спорта".

Предыстория:

Темы: Верховная Рада
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