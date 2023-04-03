Финляндия станет членом НАТО во вторник - СМИ

4 апреля флаг Финляндии поднимут в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, а страна присоединится к Североатлантическому альянсу.

Об этом, среди прочих, сообщает норвежская общественная телерадиокомпания NRK, пишет "Европейская правда".

Во вторник в Брюсселе начнется встреча министров иностранных дел Альянса. По данным издания, флаг Финляндии будет среди флагов других государств блока, чтобы отметить членство Финляндии. СМИ распространяют в сети фото флагштока, на котором, как ожидается, во вторник поднимут финский флаг.

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Исторический момент отметят церемонией с речами генерального секретаря Йенса Столтенберга и президента Финляндии Саули Ниинистё.

Министр иностранных дел Пекка Хаависто заявил изданию Helsingin Sanomat в воскресенье вечером, что членство Финляндии могут формально утвердить в Брюсселе без отправки документов в Вашингтон

В прошлом считалось, что членство вступает в силу только тогда, когда представитель страны передает документы о присоединении в Государственный департамент США в Вашингтоне.

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Примечательно, что 4 апреля - годовщина основания НАТО. В этот день в 1949 году в Вашингтоне представители 12 стран - США, Великобритании, Франции, Италии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Канады, Дании, Исландии, Норвегии и Португалии - подписали Североатлантический пакт о военно-политическом союзе.

Напомним, парламент Турции единогласно дал согласие на вступление Финляндии в НАТО в ночь на 31 марта. Йенс Столтенберг после того заявил, что Финляндия официально станет членом НАТО в ближайшие дни.

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