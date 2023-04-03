Корниенко объяснил, почему Тищенко понес политическую ответственность только после поездки в Таиланд
Член фракции "слуга народа" Николай Тищенко был наказан руководством партии после поездки в Таиланд, а не после "Велюра", потому что "у всего есть свое время".
Источник: первый вице-спикер парламента Александр Корниенко в интервью "Украинской правде".
Прямая речь Корниенко: "В Европе некоторые политики через 2 года понесли ответственность за свое поведение во время карантина.
Мне кажется, что и Давид Арахамия, и Елена Шуляк, и Александр Завитневич, когда принимали это решение (о наказании Тищенко после поездки в Таиланд - ред.), все-таки по сумме проступков смотрели. То есть есть факты каких-то голосований, есть эти предыдущие истории. Эта репутационная потеря с Таиландом, она достаточно серьезная.
Конечно, такие кейсы как по "Велюру", могли бы иметь другую реакцию, но они имели такую реакцию, которую имели".
Что предшествовало:
- Народный депутат, "слуга народа" Николай Тищенко на 11 месяце полномасштабного вторжения России в Украину запланировал в Таиланде встречу с украинской общиной.
- После того, как эта новость получила общественный резонанс, Тищенко исключили из партии "Слуга народа", уволили с должности заместителя председателя фракции и исключили из нее.
- Тищенко известен тем, что устроил вечеринку во время карантина в ресторане отеля Fairmont в честь дня рождения своей жены, а его ресторан "Велюр" во время карантина посещали известные в политических кругах люди.
- Кроме того, Тищенко кум главы офиса президента Андрея Ермака.