Корниенко объяснил, почему Тищенко понес политическую ответственность только после поездки в Таиланд

Член фракции "слуга народа" Николай Тищенко был наказан руководством партии после поездки в Таиланд, а не после "Велюра", потому что "у всего есть свое время".

Источник: первый вице-спикер парламента Александр Корниенко в интервью "Украинской правде".

Прямая речь Корниенко: "В Европе некоторые политики через 2 года понесли ответственность за свое поведение во время карантина.

Мне кажется, что и Давид Арахамия, и Елена Шуляк, и Александр Завитневич, когда принимали это решение (о наказании Тищенко после поездки в Таиланд - ред.), все-таки по сумме проступков смотрели. То есть есть факты каких-то голосований, есть эти предыдущие истории. Эта репутационная потеря с Таиландом, она достаточно серьезная.

Конечно, такие кейсы как по "Велюру", могли бы иметь другую реакцию, но они имели такую реакцию, которую имели".

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