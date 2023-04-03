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Корниенко объяснил, почему Тищенко понес политическую ответственность только после поездки в Таиланд

София Середа, Станислав ПогориловПонедельник, 3 апреля 2023, 13:59
Корниенко объяснил, почему Тищенко понес политическую ответственность только после поездки в Таиланд
АЛЕКСАНДР КОРНИЕНКО. ФОТО УП

Член фракции "слуга народа" Николай Тищенко был наказан руководством партии после поездки в Таиланд, а не после "Велюра", потому что "у всего есть свое время".

Источник: первый вице-спикер парламента Александр Корниенко в интервью "Украинской правде". 

Прямая речь Корниенко: "В Европе некоторые политики через 2 года понесли ответственность за свое поведение во время карантина.

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Мне кажется, что и Давид Арахамия, и Елена Шуляк, и Александр Завитневич, когда принимали это решение (о наказании Тищенко после поездки в Таиланд - ред.), все-таки по сумме проступков смотрели. То есть есть факты каких-то голосований, есть эти предыдущие истории. Эта репутационная потеря с Таиландом, она достаточно серьезная.

Конечно, такие кейсы как по "Велюру", могли бы иметь другую реакцию, но они имели такую реакцию, которую имели".

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