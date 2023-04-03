У президента Польши рассказали подробности предстоящего визита Зеленского в Варшаву

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу символичен и будет предусматривать переговоры глав государств в форматах один на один и в составе делегаций.

Об этом агентству PAP сообщила глава канцелярии президента Польши Гражина Игначак-Бандых, пишет "Европейская правда".

Визит Владимира Зеленского продлится один день, также в Польшу приедет первая леди Елена Зеленская.

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"Этот визит является символичным: президент Зеленский приезжает официально, это анонсируется", - подчеркнула Игначак-Бандых.

Она добавила, что это будет "полномасштабный" визит, который официально начнется с церемонии приветствия во внутреннем дворике президентского дворца.

"Далее переговоры с глазу на глаз, затем переговоры делегаций, а затем... встреча с людьми - поляками, украинцами", - сказала глава канцелярии президента Польши.

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Игначак-Бандых подчеркнула, что Зеленский "очень заинтересован" во встрече с поляками, а также украинцами, которые проживают в Польше.

Она заверила, что польское государство и службы должным образом подготовлены к организации такого визита. "Этот визит должен быть безопасным. Мы все делаем в согласовании со всеми службами, не только с ГСЧС, а с разведкой. Все работают на самом высоком уровне преданности", - отметила она.

Напомним, в понедельник стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский в среду, 5 апреля, приедет с визитом в Польшу.