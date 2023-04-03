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На Херсонщине мужчина подорвался на российской взрывчатке, пытаясь ее перенести

Станислав ПогориловПонедельник, 3 апреля 2023, 15:56
На Херсонщине мужчина подорвался на российской взрывчатке, пытаясь ее перенести
Фото: Getty Images

Вблизи села Шляховое Бериславской общины Херсонской области 60-летний мужчина погиб, пытаясь самостоятельно перенести взрывоопасный предмет российского происхождения.

Источник: пресс-служба Херсонской ОВА

Дословно: "60-летний мужчина пытался самостоятельно перенести неизвестный взрывоопасный предмет. Взрывчатка сдетонировала у него в руках".

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Детали: Сообщается, что травмы, полученные из-за детонации взрывчатки, оказались слишком тяжелыми - мужчина погиб на месте.

В ОВА напомнили, что значительное большинство территорий Херсонщины усеяны российскими минами, растяжками и боеприпасами. Поэтому нужно быть максимально осторожными, чтобы избежать трагедии.

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Что предшествовало: В марте по итогам заседания Национального органа по вопросам противоминной деятельности был утвержден план мероприятий по разминированию сельскохозяйственных земель для посевной.

Темы: войнаУкраинаХерсонская областьжертвы
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