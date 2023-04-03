Задержан агент РФ, который разжигал антисемитские настроения на Закарпатье – СБУ

Служба безопасности Украины в ходе спецоперации задержала жителя Закарпатья, который по указанию спецслужб РФ искусственно разжигал антисемитские настроения в регионе.

Детали: СБУ в Telegram

Детали: Сообщается, что в декабре 2022 года мужчина скрыто нанес на фасадах зданий в центре Ужгорода надписи с призывами к убийству евреев.

Фото СБУ

Кроме того, он направил лидеру еврейской общины региона "авторскую" псевдонаучную работу, в которой "обосновывает" свою ненависть к этой национальности.

Установлено, что до 2014 года фигурант проживал в России. Сейчас сотрудники СБУ изучают связи мужчины со спецслужбами РФ.

Во время обыска в квартире злоумышленника обнаружена прокремлевская литература.

Фото СБУ

На основании собранных доказательств мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса (разжигание национальной, региональной, расовой или религиозной вражды и ненависти).