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"Мадьяры хорошо делают". Что думают жители Закарпатья о политике Орбана

"Украинская правда"Понедельник, 3 апреля 2023, 16:25

Репортеры "Украинской правды" спросили на улицах Берегово и Мукачево Закарпатской области, как на границе с Венгрией относятся к позиции Будапешта относительно российско-украинской войны.

Что думают о блокировании правительством Орбана инициатив ЕС и НАТО, направленных против режима Путина?

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Полный репортаж о том, как пропаганда, деньги и официальная политика Будапешта влияют на жизнь в Закарпатской области – читайте и смотрите вскоре на "Украинской правде".

Знать больше: Витя Орбан the best, или Как на Закарпатье выбирали парламент Венгрии

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Темы: ВенгрияЗакарпатьеОрбан
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