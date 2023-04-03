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Китайский аэростат, сбитый над США, собрал разведданные с секретных военных объектов - СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 3 апреля 2023, 16:41

Китайский аэростат, сбитый над воздушным пространством США в начале февраля этого года, смог получить разведывательные данные с нескольких секретных военных объектов и дистанционно их передать.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в понедельник сообщил NBC News со ссылкой на двух действующих и одного бывшего высокопоставленного чиновника США.

По словам собеседников издания, Китай контролировал аэростат, поэтому он мог несколько раз пролетать над определенными объектами и передавать собранную информацию обратно в Пекин в реальном времени.

Источники NBC News отмечают, что разведданные, собранные Китаем, были в первую очередь перехватами электронных сигналов систем вооружения или сообщений персонала объектов, о визуальных данных речь не идет.

Аэростат мог бы получить больше разведданных, если бы США не препятствовали его работе, препятствуя перемещению вокруг потенциальных целей и перехвату электронных сигналов, говорится в материале.

Предварительный анализ останков аэростата, который был сбит над водами США в феврале, обнаружил на нем механизм самоуничтожения. Пока непонятно, почему Китай его не использовал - или решил не применять, или он не сработал, добавили источники.

Напомним, над территорией Северной Америки за февраль сбили четыре объекта, только один из которых четко идентифицировали как воздушный шар. Американские специалисты выловили из океана часть обломков оборудования, которое было на нем, и исследуют их.

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Китай пытался убедить, что шар сбился с маршрута и обвинил США в чрезмерной реакции, а впоследствии Пекин заявил, что якобы с начала 2022 года фиксировал над собственной территорией более десятка таких аппаратов из США. В Белом доме эти обвинения отвергли.

США до сих пор не установили, какой организации принадлежали аэростаты, хотя президент США Джо Байден в феврале заявлял, что их могли использовать частные учреждения в исследовательских целях.

Темы: КитайСША
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