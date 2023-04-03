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Китайский аэростат, сбитый над США, собрал разведданные с секретных военных объектов - СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 3 апреля 2023, 16:41

Китайский аэростат, сбитый над воздушным пространством США в начале февраля этого года, смог получить разведывательные данные с нескольких секретных военных объектов и дистанционно их передать.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в понедельник сообщил NBC News со ссылкой на двух действующих и одного бывшего высокопоставленного чиновника США.

По словам собеседников издания, Китай контролировал аэростат, поэтому он мог несколько раз пролетать над определенными объектами и передавать собранную информацию обратно в Пекин в реальном времени.

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Источники NBC News отмечают, что разведданные, собранные Китаем, были в первую очередь перехватами электронных сигналов систем вооружения или сообщений персонала объектов, о визуальных данных речь не идет.

Аэростат мог бы получить больше разведданных, если бы США не препятствовали его работе, препятствуя перемещению вокруг потенциальных целей и перехвату электронных сигналов, говорится в материале.

Предварительный анализ останков аэростата, который был сбит над водами США в феврале, обнаружил на нем механизм самоуничтожения. Пока непонятно, почему Китай его не использовал - или решил не применять, или он не сработал, добавили источники.

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Напомним, над территорией Северной Америки за февраль сбили четыре объекта, только один из которых четко идентифицировали как воздушный шар. Американские специалисты выловили из океана часть обломков оборудования, которое было на нем, и исследуют их.

Китай пытался убедить, что шар сбился с маршрута и обвинил США в чрезмерной реакции, а впоследствии Пекин заявил, что якобы с начала 2022 года фиксировал над собственной территорией более десятка таких аппаратов из США. В Белом доме эти обвинения отвергли.

США до сих пор не установили, какой организации принадлежали аэростаты, хотя президент США Джо Байден в феврале заявлял, что их могли использовать частные учреждения в исследовательских целях.

Темы: КитайСША
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