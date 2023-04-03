На базе США в Нидерландах могла быть повреждена ядерная бомба - отчет

Фотография с американской военной базы Фолькель в Нидерландах, опубликованная в презентации для студентов, может указывать на неизвестный ранее инцидент с тактической ядерной бомбой В51, произошедший до 2022 года.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в отчете Федерации американских ученых (FAS).

Авторы отчета обратили внимание на фотографию презентации за 2022 год для студентов, которые ищут работу в Лос-Аламосской национальной лаборатории в Нью-Мексико - одном из американских ядерных объектов.

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На фото, место съемки которого указано как база воздушных сил Нидерландов Фолькель, видно тактическую ядерную бомбу B61, которую осматривают на предмет повреждений американские солдаты, в том числе двое представителей подразделения по утилизации взрывоопасных предметов, и гражданский.

"Задняя часть бомбы значительно изогнута влево, а одно из четырех хвостовых ребер отсутствует. Также есть розовая клейкая лента, которая закрывает возможные повреждения задней части хвоста", - говорится в отчете FAS.

В то же время там подчеркивается, что официальных подтверждений инцидента нет, как и того, изображена ли на фото именно настоящая В61, а не макет, и были ли повреждения следствием несчастного случая или испытаний.

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"Если это изображение действительно сделано во время испытания ядерного оружия, то это будет первый задокументированный случай недавней аварии с ядерным оружием на военно-воздушной базе в Европе", - отмечают в FAS.

В61 - единственное тактическое ядерное оружие, оставшееся в арсенале США. 100 таких бомб хранятся в Нидерландах, Бельгии, Германии, Италии и Турции в рамках соглашений об обмене ядерными вооружениями.

Напомним, накануне Северная Корея заявила, что готова применить ядерное оружие после проведения Соединенными Штатами и Южной Кореей ранее на этой неделе масштабных военных учений.