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Генсек Совета Европы и вице-канцлер Германии посетили деоккупированную Черниговщину

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 3 апреля 2023, 17:38
Генсек Совета Европы и вице-канцлер Германии посетили деоккупированную Черниговщину
Мария Пейчинович-Бурич и Роберт Габек в Ягодном, фото ОП

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич и вице-канцлер Германии Роберт Хабек, находящиеся с визитом в Украине, в понедельник посетили деоккупированное село Ягодное Черниговской области.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Офиса президента.

Пейчинович-Бурич и Хабек совершили визит в Черниговскую область вместе с Владимиром Зеленским в рамках его рабочей поездки.

 

Отмечается, что они "осмотрели последствия оккупации российскими войсками села Ягодного и совершенных ими военных преступлений".

 

По официальным данным, из 400 жителей села российские военные почти 370 удерживали 27 дней в подвале местной школы, из них одиннадцать погибли.

 

Также в Ягодном пострадали все 173 двора, из них 11 полностью разрушены. Полностью были уничтожены дом культуры и фельдшерский пункт, подверглось разрушениям здание школы.

 

Президент Украины и европейские гости пообщались с жителями села, которых удерживали в подвале школы.

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Зеленский рассказал, что пленники в темноте писали на стенах фамилии и даты смерти односельчан, чтобы не забыть, а дети писали строки гимна Украины.

Кроме того, Роберт Габек вместе с Владимиром Зеленским навестил раненых защитников Украины, которые лечатся в военном госпитале в Черниговской области.

 

Как сообщалось ранее в понедельник, вице-канцлер Германии и министр экономики Роберт Хабек прибыл в Украину для политических переговоров о восстановлении Украины и сотрудничестве в энергетическом секторе.

Отдельно в Киев прибыла генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, которая провела переговоры с первым заместителем министра иностранных дел Эмине Джапаровой.

Темы: Черниговская областьГерманияЕвропаЗеленский
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