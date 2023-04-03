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Ходили с "бюллетенями референдума": жительницы Херсонщины получили по 5 лет

Понедельник, 3 апреля 2023, 18:23
Ходили с бюллетенями референдума: жительницы Херсонщины получили по 5 лет
Незаконный "референдум" РФ на Херсонщине, фото РИА Новости

Две жительницы Херсонщины приговорены к 5 годам заключения за активное участие в проведении оккупантами незаконного референдума о "присоединении к России", суд учел сотрудничество со следствием. 

Источник: Офис генерального прокурора 

Детали: По публичному обвинению прокуроров Олешковской окружной прокуратуры двое жительниц Херсонщины признаны виновными в коллаборационистской деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

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Прокурор в суде доказал, что женщины добровольно участвовали в проведении организованного оккупационными властями так называемого "референдума" по выходу из состава Украины и присоединения к РФ временно оккупированной территории Херсонской области.

По данным следствия, с 23 по 27 сентября 2022 года обвиняемые ходили по домам жителей Чернобаевской общины с бюллетенями и урной, призывая их участвовать в незаконном голосовании.

Этих женщин задержали во время стабилизационных мероприятий в освобожденном Белозерском районе Херсонской области.

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Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил им в качестве наказания 5 лет лишения свободы.

 

 До вступления приговоров в законную силу женщины будут содержаться под стражей.

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