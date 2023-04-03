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В Европе арестовали 22 подпольных торговцев оружием - Европол

"Европейская правда"Понедельник, 3 апреля 2023, 18:36

В рамках полицейской операции Румынии и Болгарии с участием правоохранителей из 31 страны были арестованы 22 человека, подозреваемых в нелегальном сбыте огнестрельного оружия.

Об этом, как пишет "Европейская правда"сообщило Европейское полицейское агентство (Европол).

По данным правоохранителей, злоумышленники покупали разрешенное сигнальное оружие в Турции, после чего переделывали его на способное стрелять боевыми патронами огнестрельное. Его сбывали через нелегальные каналы - как правило, преступным группам.

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"Это оружие было импортировано в ЕС и легально выставлено на продажу в Болгарии и других странах-членах ЕС. Однако после продажи оно часто переправлялось через границу и переделывалось на летальное оружие в других странах ЕС или за его пределами", - объясняют в Европоле.

Национальная полиция Румынии вместе с другими странами-участницами собрала данные о подозреваемых торговцах оружием. В то же время сбор данных проводился в некоторых странах-членах, где эти виды оружия можно легально приобрести без предварительного разрешения.

В рамках операции, под которой пришелся на 20-24 февраля, правоохранители провели 143 обыска, изъяли 129 единиц огнестрельного оружия и почти 1500 единиц сигнального оружия, около 25 тысяч боевых и небоевых патронов, а также взрывчатку.

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"Европол проанализировал собранные данные и подготовил пакеты разведывательной информации для информирования стран о целях и продажах оружия. Эти пакеты стали основой для проведения дней скоординированных действий в феврале этого года", - добавляют в полицейском агентстве.

В прошлом году сообщалось, что Европейский Союз примет меры против незаконной торговли оружием в связи с войной в Украине. В то же время в ЕС заявили, что информация о "контрабанде оружия" из Украины является массированной пропагандой РФ.

Темы: аресторужиеРумынияБолгария
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