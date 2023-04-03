Суд арестовал начальницу Житомирской таможни с сообщниками

Суд арестовал начальницу Житомирской таможни и двух ее сообщников, уличенных в коррупции.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: Начальнице Житомирской таможни, руководителю отдела и таможенному брокеру, уличенным в организации коррупционной схемы получения взяток за беспрепятственное оформление товаров, завозимых на таможенную территорию Украины, избраны меры пресечения.

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В частности суд арестовал руководительницу Житомирской таможни (по данным УП - Ольга Ильинская) с альтернативой залога в размере 805 тысяч гривен, руководителю отдела избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с залогом 805 тыс. грн, таможенному брокеру - арест с залогом 671 тыс. грн.

Как сообщалось, указанные лица организовали коррупционный механизм таможенного оформления импортных товаров, предлагая предоставление незаконных услуг по сокрытию товара от таможенного контроля, подмены номенклатуры и тому подобное.

Правоохранители задокументировали несколько эпизодов передачи подозреваемым денежных средств за предоставленные "услуги" по таможенному оформлению.

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Задержали фигурантов с поличным во время получения очередного транша неправомерной выгоды в сумме 2 тысяч долларов США и 50 тысяч гривен.

В рамках следствия проверяется причастность других должностных лиц таможни к противоправной схеме.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью и срок до трех лет, и с конфискацией имущества.