Россияне убили пассажирку автобуса, когда обстреливали Авдеевку

Российские войска во время очередного обстрела Авдеевки, что в Донецкой области, попали в автобус, убив его пассажирку.

Источник: председатель Донецкой ОГА (ОВА) Павел Кириленко в Telegram

Детали: По его словам, россияне ударили по проспекту Индустриальный, на котором находился "ведомственный автобус". В нем в то время находилось два человека - водитель и пассажирка. Водитель получил ранение, но остался жив, а пассажирка погибла.

фото ОГА

Практически в то же время массированному обстрелу подвергся Часов Яр. Два дома сгорели дотла, еще три были повреждены. Во время этого обстрела никто не пострадал - люди вовремя эвакуировались.