Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне убили пассажирку автобуса, когда обстреливали Авдеевку

Евгений КизиловПонедельник, 3 апреля 2023, 18:58
Россияне убили пассажирку автобуса, когда обстреливали Авдеевку

Российские войска во время очередного обстрела Авдеевки, что в Донецкой области, попали в автобус, убив его пассажирку.

Источник: председатель Донецкой ОГА (ОВА) Павел Кириленко в Telegram

Детали: По его словам, россияне ударили по проспекту Индустриальный, на котором находился "ведомственный автобус". В нем в то время находилось два человека - водитель и пассажирка. Водитель получил ранение, но остался жив, а пассажирка погибла.

Реклама:
 
фото ОГА

Практически в то же время массированному обстрелу подвергся Часов Яр. Два дома сгорели дотла, еще три были повреждены. Во время этого обстрела никто не пострадал - люди вовремя эвакуировались.

Темы: АвдеевкаобстрелжертвыРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Авдеевка
На Донетчине россияне убили двух гражданских и ранили еще двоих за сутки
Россияне пытались наступать на 4 направлениях, но безуспешно − Генштаб
Россияне ударили ракетами по Авдеевке: попали в многоэтажку, 2 раненых
Последние новости
17:33
Лица, работающие в условиях интенсивных обстрелов, получат повышение зарплаты
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек – ОП
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фото, обновленоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
Все новости...
Реклама: