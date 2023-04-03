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Россияне убили пассажирку автобуса, когда обстреливали Авдеевку

Евгений КизиловПонедельник, 3 апреля 2023, 18:58
Россияне убили пассажирку автобуса, когда обстреливали Авдеевку

Российские войска во время очередного обстрела Авдеевки, что в Донецкой области, попали в автобус, убив его пассажирку.

Источник: председатель Донецкой ОГА (ОВА) Павел Кириленко в Telegram

Детали: По его словам, россияне ударили по проспекту Индустриальный, на котором находился "ведомственный автобус". В нем в то время находилось два человека - водитель и пассажирка. Водитель получил ранение, но остался жив, а пассажирка погибла.

 
фото ОГА

Практически в то же время массированному обстрелу подвергся Часов Яр. Два дома сгорели дотла, еще три были повреждены. Во время этого обстрела никто не пострадал - люди вовремя эвакуировались.

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Темы: АвдеевкаобстрелжертвыРосcия
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