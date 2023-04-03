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Посол США в Венгрии указал на двойные стандарты Орбана, который открыто поддержал Трампа

"Европейская правда"Понедельник, 3 апреля 2023, 20:09

Посол США в Венгрии отметил, что официальный Будапешт в лице премьера страны Виктора Орбана противоречит своей собственной позиции тем, что выразил поддержку Дональду Трампу на фоне уголовного производства против него.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Посол Дэвид Пресмен опубликовал свой твит в ответ на сообщение Орбана, в котором тот написал Дональду Трампу "Продолжайте бороться, господин президент! Мы с вами!".

"Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто несколько недель назад говорил следующее: "Мы демонстрируем уважение, не вмешиваясь во внутреннюю политику других государств, не выражая своих взглядов и не пытаясь повлиять на них", - напомнил Дэвид Прессмен.

Напомним, именно "недостатком уважения" к себе Венгрия объяснила нежелание ратифицировать вступление Швеции в НАТО.

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Темы: СШАВенгрияОрбанТрамп
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