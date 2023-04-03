Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В подрыве "Северных потоков", кроме Украины, подозревали и Польшу - WP

"Европейская правда"Понедельник, 3 апреля 2023, 21:54

Вместе с Украиной среди возможных организаторов диверсии на российских газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море фигурировала также Польша, где такие утверждения категорически отрицают.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации The Washington Post.

Материал издания касается расследования, которое осуществляет Германия, в частности роли, которую в подрыве "Северных потоков" могло сыграть судно "Андромеда" - оно, как писали ранее СМИ, якобы было арендовано у польской компании, принадлежащей двум украинцам.

"На основе начальных выводов немецкого расследования официальные лица шепотом говорят о потенциальной причастности польского или украинского правительства к нападению", - пишут авторы публикации.

Как отмечают собеседники WP, возможный мотив Польши заключался в том, что она была среди крупнейших критиков "Северных потоков" с начала их создания в конце 1990-х годов.

Советник президента Польши по вопросам внешней политики Марчин Пшидач в интервью изданию призвал к осторожным выводам. Он согласился, что "Андромеда" может быть ключевой в расследовании диверсии, но считает, что эту зацепку могла подстроить РФ. 

"Это может быть российская игра, в которой виновата Польша. Польша не имеет ничего общего с этим (диверсией - ред.)", - подчеркнул он.

ВИДЕО ДНЯ

Бывшие польские чиновники не под запрос сказали The Washington Post, что несмотря на решительную оппозицию "Северному потоку" и поддержку Украины, Варшава вряд ли прибегла бы к диверсии, которая может привести к расколу проукраинского альянса на Западе.

Напомним, в конце сентября 2022 года на двух нитках газопровода "Северный поток" в Балтийском море у побережья датского острова Борнхольм произошли четыре утечки. Расследование показало, что трубопроводы были взорваны подводной взрывчаткой, но остается неизвестным, кто стоял за взрывами.

В то же время в западных СМИ в марте появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

Президент Украины Владимир Зеленский на это заявил, что Украина непричастна к взрывам, которые произошли в сентябре на ветках российских газопроводов "Северный поток", и предложил проанализировать, каким игрокам мог быть нужен такой информационный вброс.

Темы: Северный поток-2Польшагаз
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Макрон в Пекине призвал лидера Китая убедить Россию прекратить войну в Украине

В Украине вскоре выпадет снег и вернутся ночные морозы

Три российских МиГа вылетели из Беларуси в РФ

фотоВо Львове сносят самострой УПЦ МП

фото, видео Журналисты нашли "небольшой дом" митрополита Павла на 580 квадратов

У 86-летнего Берлускони диагностировали лейкемию – СМИ

Все новости...
Северный поток-2
Стало известно, что за объект обнаружила Дания возле разрушенного "Северного потока"
В Совбезе ООН не поддержали резолюцию России о расследовании взрывов на "Северных потоках"
Путин обвинил США во взрывах на "Северных потоках"
Последние новости
14:44
видео"Крепость Бахмут": пограничники показали ближний бой и выход из окружения
14:40
Смерть бойца ТРО на границе с Беларусью: расследование продолжается, подозрения до сих пор нет
14:35
На войне погиб музыкант и дирижер Константин Старовицкий
14:20
Стоимость нового пакета военной поддержки Литвы составит около 41 млн евро
14:20
Штутгартский музей убрал подпись "русская художница" в информации об Александре Экстере
14:20
Путин на встрече с гауляйтерами с Украины признал, что ВСУ наносят ущерб армии РФ
14:17
Подоляк заявил, что Украина не собирается торговаться с Россией по Крым
14:06
Макрон в Пекине призвал лидера Китая убедить Россию прекратить войну в Украине
13:59
В КГГА подсчитали количество туристов в столице за 2022 год
13:58
Курс валют на 6 апреля: гривня слабеет против доллара и евро
Все новости...
Реклама: