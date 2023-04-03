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В подрыве "Северных потоков", кроме Украины, подозревали и Польшу - WP

"Европейская правда"Понедельник, 3 апреля 2023, 21:54

Вместе с Украиной среди возможных организаторов диверсии на российских газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море фигурировала также Польша, где такие утверждения категорически отрицают.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации The Washington Post.

Материал издания касается расследования, которое осуществляет Германия, в частности роли, которую в подрыве "Северных потоков" могло сыграть судно "Андромеда" - оно, как писали ранее СМИ, якобы было арендовано у польской компании, принадлежащей двум украинцам.

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"На основе начальных выводов немецкого расследования официальные лица шепотом говорят о потенциальной причастности польского или украинского правительства к нападению", - пишут авторы публикации.

Как отмечают собеседники WP, возможный мотив Польши заключался в том, что она была среди крупнейших критиков "Северных потоков" с начала их создания в конце 1990-х годов.

Советник президента Польши по вопросам внешней политики Марчин Пшидач в интервью изданию призвал к осторожным выводам. Он согласился, что "Андромеда" может быть ключевой в расследовании диверсии, но считает, что эту зацепку могла подстроить РФ. 

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"Это может быть российская игра, в которой виновата Польша. Польша не имеет ничего общего с этим (диверсией - ред.)", - подчеркнул он.

Бывшие польские чиновники не под запрос сказали The Washington Post, что несмотря на решительную оппозицию "Северному потоку" и поддержку Украины, Варшава вряд ли прибегла бы к диверсии, которая может привести к расколу проукраинского альянса на Западе.

Напомним, в конце сентября 2022 года на двух нитках газопровода "Северный поток" в Балтийском море у побережья датского острова Борнхольм произошли четыре утечки. Расследование показало, что трубопроводы были взорваны подводной взрывчаткой, но остается неизвестным, кто стоял за взрывами.

В то же время в западных СМИ в марте появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

Президент Украины Владимир Зеленский на это заявил, что Украина непричастна к взрывам, которые произошли в сентябре на ветках российских газопроводов "Северный поток", и предложил проанализировать, каким игрокам мог быть нужен такой информационный вброс.

Темы: Северный поток-2Польшагаз
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