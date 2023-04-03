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В Брянской области РФ заявляют об атаке дрона на военкомат и МВД

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 3 апреля 2023, 22:58
В Брянской области РФ заявляют об атаке дрона на военкомат и МВД
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С GETTY IMAGES

Власти Брянской области России утверждают, что беспилотник сбросил взрывное устройство на районный военкомат и здание МВД.

Источник: губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram

Детали: По его словам, атаковали Севский район. В результате сброса взрывного устройства повреждено здание районного военкомата. Пострадавших нет. Он обвинил Вооруженные силы Украины.

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Дополнено: Позже губернатор заявил об еще одной атаке на Севский район: с помощью беспилотника взрывное устройство якобы сброшено вблизи здания МВД. Пострадавших нет.

Темы: Росcиябеспилотникивиборывойна
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