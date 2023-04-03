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Зеленский провел Ставку в Чернигове: Готовимся к активным действиям

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 3 апреля 2023, 23:05
Зеленский провел Ставку в Чернигове: Готовимся к активным действиям
Скрин из видеообращения 3 апреля

Президент Владимир Зеленский провел выездное заседание Ставки в Чернигове, где обсудили подготовку к освобождению оккупированных территорий Украины.

Источник: Зеленский в видеообращении 

Прямая речь: "Новое выездное заседание Ставки - первое было в Днепре, теперь - в Чернигове. Ключевые вопросы безопасности на передовой, в северных регионах и на границе.

Доложили командующие направлений. На этот раз генералы Сырский и Тарнавский докладывали по защищенной связи, а не лично, с самых горячих участков фронта. Ситуация в Бахмуте, Авдеевке, Марьинке и по всей Донецкой области. Белогоровка и вся Луганщина. Главком и руководитель ГУР МО, глава Государственной пограничной службы, представители Министерства обороны.

Полноценное заседание. Полноценная координация. Полноценная подготовка наших активных действий ради освобождения украинских земель".

Детали: Зеленский назвал поездку в Черниговскую область одной из самых тяжелых эмоционально. Президент вручил Чернигову награду города-героя и наградил украинских защитников.

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ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Ранее Зеленский сообщил, что во время рабочей поездки в Черниговскую область посетил подвал в селе Ягодное, где оккупанты пытали местных жителей.

Темы: ЗеленскийЧерниговпрезидентвойна
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