Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский провел Ставку в Чернигове: Готовимся к активным действиям

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 3 апреля 2023, 23:05
Зеленский провел Ставку в Чернигове: Готовимся к активным действиям
Скрин из видеообращения 3 апреля

Президент Владимир Зеленский провел выездное заседание Ставки в Чернигове, где обсудили подготовку к освобождению оккупированных территорий Украины.

Источник: Зеленский в видеообращении 

Прямая речь: "Новое выездное заседание Ставки - первое было в Днепре, теперь - в Чернигове. Ключевые вопросы безопасности на передовой, в северных регионах и на границе.

Реклама:

Доложили командующие направлений. На этот раз генералы Сырский и Тарнавский докладывали по защищенной связи, а не лично, с самых горячих участков фронта. Ситуация в Бахмуте, Авдеевке, Марьинке и по всей Донецкой области. Белогоровка и вся Луганщина. Главком и руководитель ГУР МО, глава Государственной пограничной службы, представители Министерства обороны.

Полноценное заседание. Полноценная координация. Полноценная подготовка наших активных действий ради освобождения украинских земель".

Детали: Зеленский назвал поездку в Черниговскую область одной из самых тяжелых эмоционально. Президент вручил Чернигову награду города-героя и наградил украинских защитников.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте на также: 350 человек в тесном подвале: воспоминания волонтера о 27 днях оккупации на Черниговщине

Предыстория:

  • Ранее Зеленский сообщил, что во время рабочей поездки в Черниговскую область посетил подвал в селе Ягодное, где оккупанты пытали местных жителей.

Темы: ЗеленскийЧерниговпрезидентвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Австралійський виробник поставить Україні сотню систем віддаленого контролю озброєння
Белый дом подтвердил подготовку очередного пакета военной помощи Украине
Белый дом: Битва за Бахмут продолжается, уважаем решение Украины держать город
В Брянской области РФ заявляют об атаке дрона на военкомат и МВД
Последние новости
17:33
Лица, работающие в условиях интенсивных обстрелов, получат повышение зарплаты
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек – ОП
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фото, обновленоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
Все новости...
Реклама: