Зеленский провел Ставку в Чернигове: Готовимся к активным действиям
Президент Владимир Зеленский провел выездное заседание Ставки в Чернигове, где обсудили подготовку к освобождению оккупированных территорий Украины.
Источник: Зеленский в видеообращении
Прямая речь: "Новое выездное заседание Ставки - первое было в Днепре, теперь - в Чернигове. Ключевые вопросы безопасности на передовой, в северных регионах и на границе.
Доложили командующие направлений. На этот раз генералы Сырский и Тарнавский докладывали по защищенной связи, а не лично, с самых горячих участков фронта. Ситуация в Бахмуте, Авдеевке, Марьинке и по всей Донецкой области. Белогоровка и вся Луганщина. Главком и руководитель ГУР МО, глава Государственной пограничной службы, представители Министерства обороны.
Полноценное заседание. Полноценная координация. Полноценная подготовка наших активных действий ради освобождения украинских земель".
Детали: Зеленский назвал поездку в Черниговскую область одной из самых тяжелых эмоционально. Президент вручил Чернигову награду города-героя и наградил украинских защитников.
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Предыстория:
- Ранее Зеленский сообщил, что во время рабочей поездки в Черниговскую область посетил подвал в селе Ягодное, где оккупанты пытали местных жителей.