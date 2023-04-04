Сумщина: за сутки россияне трижды обстреляли область
Вторник, 4 апреля 2023, 00:17
В течение 3 апреля российские оккупанты 3 раза обстреливали Белопольскую громаду Сумской области.
Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook
Детали: Отмечается, что на территории Белопольской громады в течение суток зафиксировано 14 "прилетов" из миномета и 100 выстрелов из АГС.
Вследствие вражеских обстрелов обошлось без последствий.
В ОВА также сообщили, что формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено.
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