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Сумщина: за сутки россияне трижды обстреляли область

"Украинская правда"Вторник, 4 апреля 2023, 00:17
Сумщина: за сутки россияне трижды обстреляли область
Взрывы. Иллюстративное фото GETTY IMAGES

В течение 3 апреля российские оккупанты 3 раза обстреливали Белопольскую громаду Сумской области.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: Отмечается, что на территории Белопольской громады в течение суток зафиксировано 14 "прилетов" из миномета и 100 выстрелов из АГС.

Вследствие вражеских обстрелов обошлось без последствий.

В ОВА также сообщили, что формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено.

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Темы: Сумская областьобстрел
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