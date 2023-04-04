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Трамп прибыл в Нью-Йорк на предъявление обвинения – СМИ

"Украинская правда"Вторник, 4 апреля 2023, 05:59
Трамп прибыл в Нью-Йорк на предъявление обвинения – СМИ
Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в Нью-Йорк из своего поместья во Флориде, 4 апреля в суде Манхэттена ему предъявят уголовные обвинения.

Источник: CNN

Детали: Адвокаты Трампа сообщили нью-йоркскому судье, что выступают против удовлетворения запроса СМИ на трансляцию процесса предъявления обвинений, пишет CNN.

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Отмечается, что пока судья не объявил решение о разрешении медиа вести трансляцию.

Юристы экс-президента также сообщили, что Трамп добровольно сдастся правоохранителям и будет пытаться обжаловать каждый пункт обвинительного акта, пишет издание.

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Что этому предшествовало:

  • Большое жюри присяжных суда Манхэттена проголосовало за выдвижение обвинения экс-президенту США Дональду Трампу.
  • Трамп заявил, что считает уголовное обвинение суда присяжных Манхэттена "политическим преследованием" и "вмешательством в выборы на самом высоком уровне".
  • 4 апреля экс-президент США примет участие в судебном заседании в штате Нью-Йорк по делу о выплатах бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс, за что ему грозит заключение.

Темы: ТрампСШАсуд
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