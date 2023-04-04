Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп прибыл в Нью-Йорк на предъявление обвинения – СМИ

"Украинская правда"Вторник, 4 апреля 2023, 05:59
Трамп прибыл в Нью-Йорк на предъявление обвинения – СМИ
Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в Нью-Йорк из своего поместья во Флориде, 4 апреля в суде Манхэттена ему предъявят уголовные обвинения.

Источник: CNN

Детали: Адвокаты Трампа сообщили нью-йоркскому судье, что выступают против удовлетворения запроса СМИ на трансляцию процесса предъявления обвинений, пишет CNN.

Отмечается, что пока судья не объявил решение о разрешении медиа вести трансляцию.

Юристы экс-президента также сообщили, что Трамп добровольно сдастся правоохранителям и будет пытаться обжаловать каждый пункт обвинительного акта, пишет издание.

Читайте также: Порнороман Трампа: каким может стать первое уголовное обвинение экс-президенту США

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Большое жюри присяжных суда Манхэттена проголосовало за выдвижение обвинения экс-президенту США Дональду Трампу.
  • Трамп заявил, что считает уголовное обвинение суда присяжных Манхэттена "политическим преследованием" и "вмешательством в выборы на самом высоком уровне".
  • 4 апреля экс-президент США примет участие в судебном заседании в штате Нью-Йорк по делу о выплатах бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс, за что ему грозит заключение.

Темы: ТрампСШАсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Экс-генерала СБУ Наумова заметили на суде в Сербии

видео"Русский добровольческий корпус" снова наделал шума в Брянской области

Главу Львовского облсовета отправили в отставку

О плане контрнаступления знают не более 5 человек – Данилов

Лидер Китая подтвердил, что поговорит с Зеленским, "когда сложатся условия" - фон дер Ляйен

В Минобороны объяснили, что стоит за словами "ситуация в Бахмуте под контролем"

Все новости...
Трамп
Посол США в Венгрии указал на двойные стандарты Орбана, который открыто поддержал Трампа
Трамп прилетит на суд в Нью-Йорк: полиция возводит баррикады, ожидают протестов
Трампу выдвинут по меньшей мере одно обвинение в уголовном преступлении - СМИ
Последние новости
23:56
Из-за шторма в Черном море Россия завела все ракетоносители в пункты базирования
23:31
Музей в Брюсселе отменил проведение у себя боксерского матча из-за угроз
23:15
Эстонский политик рассказал, как ездил в оккупированный Мариуполь и не увидел там "похищенных детей"
22:57
Холод отступит на следующей неделе – синоптик
22:44
В США ответили Грузии, что имеют "достоверную информацию" о действиях подсанкционных судей
22:36
После визита в Польшу Зеленский провел совещание о работе правоохранителей
22:21
Итальянская ПВО SAMP/T официально заступила на дежурство в Словакии
22:06
В Кишиневе посоветовали кое-что перечитать Захаровой, которой привиделась "цензура" в Молдове
21:45
Экономические новости 6 апреля: рекордные международные резервы, тест евроколии из Равы-Русской
21:40
Минобороны ищет борцов с коррупцией в министерстве
Все новости...
Реклама: