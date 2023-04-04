Трамп прибыл в Нью-Йорк на предъявление обвинения – СМИ

Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в Нью-Йорк из своего поместья во Флориде, 4 апреля в суде Манхэттена ему предъявят уголовные обвинения.

Источник: CNN

Детали: Адвокаты Трампа сообщили нью-йоркскому судье, что выступают против удовлетворения запроса СМИ на трансляцию процесса предъявления обвинений, пишет CNN.

Отмечается, что пока судья не объявил решение о разрешении медиа вести трансляцию.

Юристы экс-президента также сообщили, что Трамп добровольно сдастся правоохранителям и будет пытаться обжаловать каждый пункт обвинительного акта, пишет издание.

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Что этому предшествовало:

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