Трамп прибыл в Нью-Йорк на предъявление обвинения – СМИ
Вторник, 4 апреля 2023, 05:59
Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в Нью-Йорк из своего поместья во Флориде, 4 апреля в суде Манхэттена ему предъявят уголовные обвинения.
Источник: CNN
Детали: Адвокаты Трампа сообщили нью-йоркскому судье, что выступают против удовлетворения запроса СМИ на трансляцию процесса предъявления обвинений, пишет CNN.
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Отмечается, что пока судья не объявил решение о разрешении медиа вести трансляцию.
Юристы экс-президента также сообщили, что Трамп добровольно сдастся правоохранителям и будет пытаться обжаловать каждый пункт обвинительного акта, пишет издание.
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Что этому предшествовало:
- Большое жюри присяжных суда Манхэттена проголосовало за выдвижение обвинения экс-президенту США Дональду Трампу.
- Трамп заявил, что считает уголовное обвинение суда присяжных Манхэттена "политическим преследованием" и "вмешательством в выборы на самом высоком уровне".
- 4 апреля экс-президент США примет участие в судебном заседании в штате Нью-Йорк по делу о выплатах бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс, за что ему грозит заключение.