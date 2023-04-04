Свитолина вернулась в теннисный тур после декрета

Украинская теннисистка Элина Свитолина провела первый официальный матч с марта прошлого года.

Источник: Большой теннис Украины

Детали: Сообщается, что в первом сете Свитолина сделали по два брейка, при этом теннисистка отыграла один сетбол на своей подаче при счете 4:5. На тай-брейке украинка проигрывала 1:3, после чего взяла шесть розыгрышей подряд.

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Второй сет начался с десяти подряд проигранных розыгрышей Свитолиной, после чего украинка все же удержала свою подачу в третьем гейме. В пятом гейме украинка проиграла еще один гейм на своей подаче и Путинцева довела сет до победы.

В решающей партии, пишет BTU, теннисистки обменялись брейками в первых двух геймах и далее удерживали свои подачи до счета 3:3. В седьмом гейме Путинцева сделала брейк, который Свитолина тут же вернула. В девятом гейме украинка снова не смогла удержать свою подачу, и теннисистка из Казахстана с первой попытки подала на матч.

Поединок продолжался 2 часа 48 минут.

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Элина Свитолина и Юлия Путницева в девятый раз сыграли на профессиональном уровне. В третий раз победу одержала Путинцева, прервав серию из шести поражений в матчах со Свитолиной.

Отмечается, что Свитолина всего шесть месяцев назад стала мамой и не выступала в туре с марта прошлого года. В октябре 2022-го теннисистка родила дочь, которую вместе с мужем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом, назвала Скай.

Справка. Из-за игрового перерыва в год Свитолина опустилась в мировом рейтинге WTA с 27-й позиции на 1081-ю. Рейтинг является основным фактором для допуска теннисистов к турнирам, и несмотря на значительное падение в списке Свитолина сохраняет право заявляться на соревнования топ-уровня. Это связано с политикой WTA в отношении спортсменок, которые возвращаются в тур после беременности или травмы.

Согласно правилам WTA, которые были обновлены в 2019 году, после декрета теннисистки могут получить для заявки на турниры специальный рейтинг, идентичный тому, что был на момент остановки выступлений. То есть Элина Свитолина может играть в туре как 27-я ракетка мира, хотя фактически находится вне топ-1000.

Впрочем, такая опция имеет ограничения. Во-первых, "заморозить" рейтинг можно только дважды за карьеру. Во-вторых, если спортсменка не участвовала в официальных матчах или другом виде спорта от шести месяцев до года (52 недели), то защищенным рейтингом она может воспользоваться на восьми турнирах за год. Если же теннисистка отсутствовала год или дольше, по такой системе ей доступны 12 турниров в течение года. Свитолина соответствует второму критерию, ведь пропустила ровно 52 недели.

Среди этих турниров теннисистка может выбрать максимум два грендслема и два соревнования категории WTA 1000, на которых воспользуется спецрейтингом. На остальные соревнования теннисистки могут заявляться или по общим правилам, или благодаря вайлдкарду, то есть приглашению, от организаторов. Последних могут выделить шесть в год или девять, если спортсменка играет в туре не менее 10 лет.

Специальный рейтинг доступен в течение трех лет со дня рождения ребенка. Теннисисткам, которые делали паузу в карьере из-за усыновления, опекунства или суррогатного материнства, такой вариант также доступен, но в течение двух лет.

Поскольку защищенный рейтинг Свитолиной достаточно высок (№27), он может позволять ей быть "дополнительной сеяной" на некоторых турнирах. Это не означает, что она будет "отбирать" места у сеяных теннисисток на 20-й и ниже позициях, но таким образом избегать встречи с другими сеяными в первом раунде.