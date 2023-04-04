Защитники за сутки уничтожили 530 оккупантов и 8 танков
Вторник, 4 апреля 2023, 08:01
Россия в войне против Украины потеряла уже 175 690 военных, 3 627 танков, 6 999 ББМ и 2 277 вражеских беспилотников.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.04.23 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 175 690 (+530) человек ликвидировано,
- танков – 3 627 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 6 999 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 2 697 (+3) ед,
- РСЗО – 528 (+1) ед,
- средств ПВО – 280 (+0) ед,
- самолетов – 306 (+0) ед,
- вертолетов – 291 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 277 (+15) ед,
- крылатых ракет – 911 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 562 (+9) ед,
- специальной техники – 298 (+0) ед.
Данные уточняются.