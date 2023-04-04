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Защитники за сутки уничтожили 530 оккупантов и 8 танков

Ирина БалачукВторник, 4 апреля 2023, 08:01

Россия в войне против Украины потеряла уже 175 690 военных, 3 627 танков, 6 999 ББМ и 2 277 вражеских беспилотников.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.04.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 175 690 (+530) человек ликвидировано,
  • танков – 3 627 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 6 999 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 2 697 (+3) ед,
  • РСЗО – 528 (+1) ед,
  • средств ПВО – 280 (+0) ед,
  • самолетов – 306 (+0) ед,
  • вертолетов – 291 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 277 (+15) ед,
  • крылатых ракет – 911 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 562 (+9) ед,
  • специальной техники – 298 (+0) ед.

Данные уточняются.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
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