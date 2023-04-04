Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лукашенко встретился с главным разведчиком РФ, говорит: Угрозы – невероятные

Ирина БалачукВторник, 4 апреля 2023, 11:49
Лукашенко встретился с главным разведчиком РФ, говорит: Угрозы – невероятные
Председатель КГБ Беларуси Иван Тертель (слева) и директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Фото из Telegram "Пул первого"

4 апреля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным и заявил об "очень серьезных угрозах".

Источник: приближенный до Лукашенко Telegram-канал "Пул первого", российское пропагандистское издание ТАСС, белорусское госиздание "Белта"

Прямая речь Лукашенко: "В связи с разными событиями в мире, и не последняя причина здесь и антитеррористическая, СВО (так россияне называют войну против Украины – ред.) Российской Федерации – операция, которая заставила нас со всех сторон посмотреть на все структуры силового блока. Как я часто говорю, не было бы этого, так надо было бы придумать, чтобы нас где-то подстегнуть. В связи с этим работать начали активно. Но угрозы очень серьезные. Порой невероятные".

Реклама:

Детали: Сообщается, что Нарышкин прибыл в резиденцию Лукашенко – Дворец независимости в Минске – утром 4 апреля.

На встрече также присутсвует председатель КГБ Беларуси Иван Тертель.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 31 марта Лукашенко в ходе послания белорусскому народу заявил, что страны НАТО готовятся к вторжению на белорусскую территорию.
  • Самопровозглашенный президент Беларуси во время послания белорусскому народу заявил, что российские войска на территории страны подчиняются ему, а не президенту РФ.
  • В целом Лукашенко львиную часть своего послания к народу посвятил не Беларуси, а российской войне против Украины, много раз подчеркивал необходимость переговоров Зеленского и Путина, а также немного напугал ядерным оружием и тем, что Россия якобы еще не развернула свою военную машину в полную силу.
  • 3 апреля по поручению Лукашенко в Беларуси начали проверку боевой готовности Вооруженных сил Беларуси.

Темы: ЛукашенкоРосcияразведкаБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Лукашенко
"Вагнеровцы" из Беларуси никуда не убегают – Лукашенко
Лукашенко заявил, что не давал гарантий безопасности Пригожину, и отбеливает Путина
Лукашенко поздравил украинцев и посоветовал использовать соседство для прекращения "конфронтации" 
Последние новости
17:36
В Киеве во время обстрела РФ мужчина сел в пылающий автомобиль, чтобы отвезти его подальше от других машин
17:34
Маневрировала 3 минуты: в Польше рассказали детали залета российской ракеты
17:33
Лица, работающие в условиях интенсивных обстрелов, получат повышение зарплаты
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек – ОП
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
Все новости...
Реклама: