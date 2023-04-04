Лукашенко встретился с главным разведчиком РФ, говорит: Угрозы – невероятные

4 апреля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным и заявил об "очень серьезных угрозах".

Источник: приближенный до Лукашенко Telegram-канал "Пул первого", российское пропагандистское издание ТАСС, белорусское госиздание "Белта"

Прямая речь Лукашенко: "В связи с разными событиями в мире, и не последняя причина здесь и антитеррористическая, СВО (так россияне называют войну против Украины – ред.) Российской Федерации – операция, которая заставила нас со всех сторон посмотреть на все структуры силового блока. Как я часто говорю, не было бы этого, так надо было бы придумать, чтобы нас где-то подстегнуть. В связи с этим работать начали активно. Но угрозы очень серьезные. Порой невероятные".

Реклама:

Детали: Сообщается, что Нарышкин прибыл в резиденцию Лукашенко – Дворец независимости в Минске – утром 4 апреля.

На встрече также присутсвует председатель КГБ Беларуси Иван Тертель.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ