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Лукашенко встретился с главным разведчиком РФ, говорит: Угрозы – невероятные

Ирина БалачукВторник, 4 апреля 2023, 11:49
Лукашенко встретился с главным разведчиком РФ, говорит: Угрозы – невероятные
Председатель КГБ Беларуси Иван Тертель (слева) и директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Фото из Telegram "Пул первого"

4 апреля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным и заявил об "очень серьезных угрозах".

Источник: приближенный до Лукашенко Telegram-канал "Пул первого", российское пропагандистское издание ТАСС, белорусское госиздание "Белта"

Прямая речь Лукашенко: "В связи с разными событиями в мире, и не последняя причина здесь и антитеррористическая, СВО (так россияне называют войну против Украины – ред.) Российской Федерации – операция, которая заставила нас со всех сторон посмотреть на все структуры силового блока. Как я часто говорю, не было бы этого, так надо было бы придумать, чтобы нас где-то подстегнуть. В связи с этим работать начали активно. Но угрозы очень серьезные. Порой невероятные".

Детали: Сообщается, что Нарышкин прибыл в резиденцию Лукашенко – Дворец независимости в Минске – утром 4 апреля.

На встрече также присутсвует председатель КГБ Беларуси Иван Тертель.

Предыстория:

  • 31 марта Лукашенко в ходе послания белорусскому народу заявил, что страны НАТО готовятся к вторжению на белорусскую территорию.
  • Самопровозглашенный президент Беларуси во время послания белорусскому народу заявил, что российские войска на территории страны подчиняются ему, а не президенту РФ.
  • В целом Лукашенко львиную часть своего послания к народу посвятил не Беларуси, а российской войне против Украины, много раз подчеркивал необходимость переговоров Зеленского и Путина, а также немного напугал ядерным оружием и тем, что Россия якобы еще не развернула свою военную машину в полную силу.
  • 3 апреля по поручению Лукашенко в Беларуси начали проверку боевой готовности Вооруженных сил Беларуси.

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Темы: ЛукашенкоРосcияразведкаБеларусь
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