Генсек НАТО прокомментировал угрозы России ответить на членство Финляндии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что вступление Финляндии в НАТО стало реакцией на то, как действовала Россия, а не наоборот.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявления Москвы об "усилении военного потенциала" на западе и севере в ответ на вступление Финляндии в НАТО.

"Мы много лет подряд видели значительное присутствие российских сил, в том числе на севере, недалеко от границ Финляндии и Норвегии. Это все происходило много лет на Кольском полуострове, в Арктике. Мы также видели, что президент России Путин готов применять силу против соседей", - отметил генсек, напомнив, что сначала Россия в 2008 году напала на Грузию, затем оккупировала украинский Крым, и в конце пошла полномасштабной войной на Украину.

"Собственно, именно вторжение России в Украину в прошлом году подтолкнуло Финляндию и Швецию к решению подавать заявки на вступление в НАТО. Когда президент Путин заявил, что его целью вторжения в Украину было гарантировать "меньше НАТО" у своих границ. Он хотел заставить НАТО "закрыть двери", чтобы новые страны не получали членство. Но получил противоположный результат: больше наших сил, более высокую готовность на восточном фланге Альянса и новые страны-члены", - сказал генсек.

Он не дал прямого ответа на вопрос журналиста, планируют ли НАТО вместе с Финляндией какие-то дополнительные меры в связи с заявлением России.

Как известно, 4 апреля Финляндия окончательно завершит процедуру вступления и стане полноправным членом Североатлантического альянса.

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