Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ташева о россиянах в Крыму: Пусть разворачиваются через Керченский мост и едут обратно

Ирина БалачукВторник, 4 апреля 2023, 14:02
Ташева о россиянах в Крыму: Пусть разворачиваются через Керченский мост и едут обратно
Тамила Ташева. Фото из Facebook

Граждане России, которые живут в оккупированном Крыму, фактически являются участниками военного преступления колонизации, поэтому должны покинуть полуостров.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на представительницу президента в Автономной Республике Крым Тамилу Ташеву

Прямая речь Ташевой: "А если они не выедут, они должны быть принудительно выдворены. Это есть в украинском законодательстве и в любом другом законодательстве. Если лицо незаконно пересекло госграницу, это означает, что оно должно быть выдворено. У нас было несколько пунктов пропуска (Каланчак, Чонгар и Чаплинка) и все эти граждане – от 500 до 800 тысяч минимум – въехали не через эти пункты пропуска и соответственно – пусть разворачиваются через Керченский мост и едут обратно. Если нет – они будут принудительно выдворены".

Детали: Она считает, что граждане РФ должны были бы выехать из оккупированного Крыма еще после первых взрывов на полуострове летом прошлого года.

В то же время, по словам Ташевой, вопрос недвижимости, которую получили граждане России после февраля 2014 года на территории Крыма, надо обсуждать осторожно. Потому что если имущество отобрали у гражданина Украины – это одна история, а если было добровольное согласие, например, на получение земельного участка – то это уже другое дело.

По данным властей, за время оккупации в Крым переехали около 800 тысяч россиян.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов озвучил пункты стратегии деоккупации Крыма. Среди них есть "выселение из Крыма российских граждан, которые приехали туда после оккупации 2014 года".

Темы: КрымоккупацияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Макрон: Сейчас не время для переговоров, погода пока военная

Епифаний проведет службу в Лавре на Пасху

видеоВоздушные силы впервые показали работу NASAMS

Утечка документов: ЧВК "Вагнер" пыталась купить оружие у Турции – СМИ

Россия "прикрывает" артиллерией снижение своих наступательных возможностей – ISW

NYT обнародовал секретную информацию о войне России в Украине

Все новости...
Крым
РФ построила в Крыму сеть траншей и заграждений – WP
Оккупанты обустроили двойную линию окопов в Крыму: спутниковые снимки
Новый Крым
Последние новости
20:37
"Встать на ноги возможно в самой сложной ситуации". История переселенцев из Донбасса
20:12
В районе Марьинки и Авдеевки россияне ежедневно теряют около двух рот – Силы обороны
20:00
Макрон предостерег от увеличения зависимости Европы от США
19:36
Россияне обстреляли Дружковку в Донецкой области: двое раненых
19:03
На границе Беларуси и Польши группа мигрантов бросала камни в польских пограничников
18:40
На Луганщине оккупанты вывозят и не возвращают проукраинских жителей – Генштаб
18:25
Защитники отразили более 40 атак, 20 из них на Бахмутском направлении – сводка Генштаба
18:19
Baidu подал в суд на Apple из-за фальшивых приложений Ernie в App Store
17:59
Латвия построит еще более 60 км ограждения на границе с Беларусью
17:53
видеоВ Ужгороде сожгли автомобиль секретаря горсовета
Все новости...
Реклама: