Ташева о россиянах в Крыму: Пусть разворачиваются через Керченский мост и едут обратно

Граждане России, которые живут в оккупированном Крыму, фактически являются участниками военного преступления колонизации, поэтому должны покинуть полуостров.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на представительницу президента в Автономной Республике Крым Тамилу Ташеву

Прямая речь Ташевой: "А если они не выедут, они должны быть принудительно выдворены. Это есть в украинском законодательстве и в любом другом законодательстве. Если лицо незаконно пересекло госграницу, это означает, что оно должно быть выдворено. У нас было несколько пунктов пропуска (Каланчак, Чонгар и Чаплинка) и все эти граждане – от 500 до 800 тысяч минимум – въехали не через эти пункты пропуска и соответственно – пусть разворачиваются через Керченский мост и едут обратно. Если нет – они будут принудительно выдворены".

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Детали: Она считает, что граждане РФ должны были бы выехать из оккупированного Крыма еще после первых взрывов на полуострове летом прошлого года.

В то же время, по словам Ташевой, вопрос недвижимости, которую получили граждане России после февраля 2014 года на территории Крыма, надо обсуждать осторожно. Потому что если имущество отобрали у гражданина Украины – это одна история, а если было добровольное согласие, например, на получение земельного участка – то это уже другое дело.

По данным властей, за время оккупации в Крым переехали около 800 тысяч россиян.

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