Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава МИД Финляндии подписал документ о вступлении страны в НАТО

"Европейская правда"Вторник, 4 апреля 2023, 14:44

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал документ о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс.  

Церемония состоялась перед камерами в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Хаависто назвал этот момент историческим. По его словам, примерно в это же время Турция передает госсекретарю США решение о ратификации членства Финляндии.

Реклама:

Эти шаги снимают последние бюрократические препятствия на пути Финляндии в НАТО и позволят генеральному секретарю Йенсу Столтенбергу официально пригласить Финляндию присоединиться к Альянсу. Ожидается, что он это сделает вскоре.

 

После этого сине-белый флаг страны поднимут рядом с флагами союзников. Он будет развеваться между флагами Эстонии и Франции. Официальная церемония вступления Финляндии в НАТО начнется в 16:30 по киевскому времени.

Финляндия станет 31-м членом Североатлантического альянса 4 апреля после рекордно быстрого завершения процесса ратификации вступления в оборонный союз.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: НАТОФинляндия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
НАТО
Кулеба и Столтенберг обсудили вступление Украины в НАТО
Кулеба обсудил со Столтенбергом о вступлении Украины в НАТО
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Последние новости
17:36
В Киеве во время обстрела РФ мужчина сел в пылающий автомобиль, чтобы отвезти его подальше от других машин
17:34
Маневрировала 3 минуты: в Польше рассказали детали залета российской ракеты
17:33
Лица, работающие в условиях интенсивных обстрелов, получат повышение зарплаты
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек – ОП
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
Все новости...
Реклама: