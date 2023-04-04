Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Люди не хотят эвакуироваться из Авдеевки и прячут детей – мэр

Ирина БалачукВторник, 4 апреля 2023, 15:03
Люди не хотят эвакуироваться из Авдеевки и прячут детей – мэр
Разрушенный россиянами дом в Авдеевке. Фото из Telegram Павла Кириленко

Жители Авдеевки отказываются выезжать из прифронтового города, который постоянно обстреливают россияне, и прячут от эвакуации своих детей.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на главу Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша 

Прямая речь мэра: "Восемь детей еще в городе остается, это какие-то шпионские страсти, как их найти".

Детали: Барабаш рассказал, что люди прибегают к обману, говорят, "что детей нет в городе, выехали к каким-то фантастическим родственникам, у которых даже телефонов нет".

В то же время он выразил надежду, что в ближайшее время удастся вывезти всех детей.

Мэр также напомнил, что на днях в Авдеевке в результате российского обстрела погибли 5-месячный мальчик и его бабушка. До этого родителей ребенка уговаривали эвакуироваться, но они отказывались. Сейчас семья все же ищет, куда можно уехать.

По данным Барабаша, также из Авдеевки выехали 25% коммунальщиков. Это повлияло на количество времени, когда в городе есть мобильная связь. Он уточнил, что раньше до 20 часов в сутки была мобильная связь, а сейчас – примерно 10-12 часов.

ВИДЕО ДНЯ

Также из города выехали спасатели ГСЧС, но остались правоохранители.

Барабаш сообщил, что в городе еще доступна питьевая вода – ее предоставляют гражданским. А в больнице работают двое врачей, четыре медсестры и четыре санитара.

Темы: Авдеевкавойнаэвакуациядети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США должны были жестче преследовать нарушителей санкций против РФ с 2014 года – Politico

видеоВ Ужгороде сожгли автомобиль секретаря горсовета

Макрон: Сейчас не время для переговоров, погода пока военная

Епифаний проведет службу в Лавре на Пасху

видеоВоздушные силы впервые показали работу NASAMS

Утечка документов: ЧВК "Вагнер" пыталась купить оружие у Турции – СМИ

Все новости...
Авдеевка
Россияне убили пассажирку автобуса, когда обстреливали Авдеевку
Авдеевка-Марьинка: враг оказался на "диете" с боеприпасами, но продолжает штурм
Россияне нанесли ракетный удар по Авдеевке, повредили админздание
Последние новости
21:42
Зеленский: РФ провела Вербное воскресенье, убив мужчину и ребенка в Запорожье
21:11
США должны были жестче преследовать нарушителей санкций против РФ с 2014 года – Politico
20:37
"Встать на ноги возможно в самой сложной ситуации". История переселенцев из Донбасса
20:12
В районе Марьинки и Авдеевки россияне ежедневно теряют около двух рот – Силы обороны
20:00
Макрон предостерег от увеличения зависимости Европы от США
19:36
Россияне обстреляли Дружковку в Донецкой области: двое раненых
19:03
На границе Беларуси и Польши группа мигрантов бросала камни в польских пограничников
18:40
На Луганщине оккупанты вывозят и не возвращают проукраинских жителей – Генштаб
18:25
Защитники отразили более 40 атак, 20 из них на Бахмутском направлении – сводка Генштаба
18:19
Baidu подал в суд на Apple из-за фальшивых приложений Ernie в App Store
Все новости...
Реклама: