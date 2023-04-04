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Люди не хотят эвакуироваться из Авдеевки и прячут детей – мэр

Ирина БалачукВторник, 4 апреля 2023, 15:03
Люди не хотят эвакуироваться из Авдеевки и прячут детей – мэр
Разрушенный россиянами дом в Авдеевке. Фото из Telegram Павла Кириленко

Жители Авдеевки отказываются выезжать из прифронтового города, который постоянно обстреливают россияне, и прячут от эвакуации своих детей.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на главу Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша 

Прямая речь мэра: "Восемь детей еще в городе остается, это какие-то шпионские страсти, как их найти".

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Детали: Барабаш рассказал, что люди прибегают к обману, говорят, "что детей нет в городе, выехали к каким-то фантастическим родственникам, у которых даже телефонов нет".

В то же время он выразил надежду, что в ближайшее время удастся вывезти всех детей.

Мэр также напомнил, что на днях в Авдеевке в результате российского обстрела погибли 5-месячный мальчик и его бабушка. До этого родителей ребенка уговаривали эвакуироваться, но они отказывались. Сейчас семья все же ищет, куда можно уехать.

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По данным Барабаша, также из Авдеевки выехали 25% коммунальщиков. Это повлияло на количество времени, когда в городе есть мобильная связь. Он уточнил, что раньше до 20 часов в сутки была мобильная связь, а сейчас – примерно 10-12 часов.

Также из города выехали спасатели ГСЧС, но остались правоохранители.

Барабаш сообщил, что в городе еще доступна питьевая вода – ее предоставляют гражданским. А в больнице работают двое врачей, четыре медсестры и четыре санитара.

Темы: Авдеевкавойнаэвакуациядети
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