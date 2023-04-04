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Литва предлагает ЕС санкции против "Росатома" с исключениями для Венгрии – СМИ

"Европейская правда"Вторник, 4 апреля 2023, 15:52
Литва предлагает ЕС санкции против Росатома с исключениями для Венгрии – СМИ
иллюстративное фото

Литва предлагает ЕС вариант санкций против российской ядерной энергетики, который предусматривает исключения для Венгрии и двухлетний переходный период для поэтапного отказа от существующих контрактов в государствах Евросоюза.

С предложением Литвы, как пишет "Европейская правда", ознакомилось агентство Reuters.

"Предложено ввести индивидуальные ограничительные меры для "Росатома"... Кроме того, целесообразно ввести послабление, на основании которого операции, контракты или другие соглашения, заключенные с "Росатомом", могут продолжать выполняться в течение фиксированного периода, что позволит государствам-членам Европейского Союза завершить выполнение этих контрактов или других соглашений", - говорится в политическом предложении от 17 марта, которое пока не было обнародовано.

Документ предлагает установить этот период сроком на два года.

ЕС ввел 10 пакетов санкций против России с момента ее вторжения в Украину в феврале 2022 года. Но под санкции до сих пор не попала российская ядерная энергетика.

Венгрия, где "Росатом" намерен расширить атомную электростанцию "Пакш", пообещала выступить против любых ограничений в отношении российской ядерной энергетики.

Литовская идея является попыткой решить эту проблему и предлагает Будапешту конкретные исключения для АЭС "Пакш" сроком до девяти лет.

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В целом санкции, которые предложила Литва, ставят целью запретить новые инвестиции в российский сектор гражданской ядерной энергетики, не позволить заключать новые соглашения о сотрудничестве с "Росатомом" и прекратить импорт обогащенного урана из России, с исключениями для Франции и других стран, имеющих действующие контракты с РФ.

В то же время Венгрия неоднократно подчеркивала, что наложит вето на любые санкции Европейского Союза против России, касающиеся ядерной энергетики.

На днях министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провел разговор с вице-премьером России по энергетическим вопросам Александром Новаком, по итогам которого подтвердил оппозицию санкциям по ядерной энергетике.

Темы: санкцииЕСРосcия
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