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Медведев хочет уничтожить российскую оппозицию как "бешеных псов" после ликвидации Татарского

Станислав ПогориловВторник, 4 апреля 2023, 16:05
Медведев хочет уничтожить российскую оппозицию как бешеных псов после ликвидации Татарского
Дмитрий Медведев, фото: Getty Images

Заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев назвал российскую оппозицию "террористами" и предложил ее уничтожить после ликвидации так называемого "военкора" Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин).

Источник: Медведев в Telegram

Детали: Медведев обвинил оппозицию в убийстве Татарского. Не называя конкретных лиц, он заявил, что "эти мерзавцы" не только открыто желают поражения России и ее гибели, но и "казнят соотечественников", в частности, якобы именно оппозиция убила "безоружного журналиста".

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Медведев не стесняется в выражениях в отношении оппозиционеров, называет их "выродками" и "террористами". "Все эти вонючие ФБК и МБХ-медиа, навальные, волковы, пономаревы и прочие ходорковские стали просто рядовыми террористами и убийцами", - убеждает он.

Соответственно, заместитель секретаря Совбеза России хочет, чтобы власть уничтожила оппозиционеров "как бешеных собак", как только появляется возможность. При этом он добавляет, что никакого сочувствия к оппозиционерам не должно быть.

Что предшествовало: Ранее ряд российских СМИ сообщил, что Трепову вербовали через Телеграм и пообещали должность редактора в Киеве.

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Предистория:

  • 2 апреля в центре российского города Санкт-Петербург произошел взрыв в кафе, которое ранее принадлежало основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, – был убит "военкор" Владлен Татарский, еще 30 человек получили ранения.
  • Российские силовики задержали жительницу Санкт-Петербурга Дарью Трепову по подозрению в убийстве пропагандиста Татарского.
  • Аналитики американского Института изучения войны предположили, что к ликвидации Татарского могут быть причастны силы внутри РФ и это может быть "предупреждением" Пригожину
  • Национальный антитеррористический комитет России обвинил украинские спецслужбы и сторонников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в убийстве коллаборанта и пропагандиста Максима Фомина, который называл себя "военкором" Владленом Татарским.
  • 4 апреля Следственный комитет РФ предъявил обвинение Треповой в совершении теракта.

Темы: МедведевРосcияпропагандаоппозиция
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