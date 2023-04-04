Медведев хочет уничтожить российскую оппозицию как "бешеных псов" после ликвидации Татарского

Заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев назвал российскую оппозицию "террористами" и предложил ее уничтожить после ликвидации так называемого "военкора" Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин).

Источник: Медведев в Telegram

Детали: Медведев обвинил оппозицию в убийстве Татарского. Не называя конкретных лиц, он заявил, что "эти мерзавцы" не только открыто желают поражения России и ее гибели, но и "казнят соотечественников", в частности, якобы именно оппозиция убила "безоружного журналиста".

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Медведев не стесняется в выражениях в отношении оппозиционеров, называет их "выродками" и "террористами". "Все эти вонючие ФБК и МБХ-медиа, навальные, волковы, пономаревы и прочие ходорковские стали просто рядовыми террористами и убийцами", - убеждает он.

Соответственно, заместитель секретаря Совбеза России хочет, чтобы власть уничтожила оппозиционеров "как бешеных собак", как только появляется возможность. При этом он добавляет, что никакого сочувствия к оппозиционерам не должно быть.

Что предшествовало: Ранее ряд российских СМИ сообщил, что Трепову вербовали через Телеграм и пообещали должность редактора в Киеве.

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