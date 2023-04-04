В Киеве инкассатор со злости заминировал ТРЦ "Ретровиль"

Столичные правоохранители установили личность "минера" торгово-развлекательного центра "Ретровиль" и сообщили ему о подозрении.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: По данным следствия, гражданин, который работает инкассатором, 15 марта 2023 года сообщил по спецлинии "102" о подготовке взрыва в ТРЦ "Ретровиль". По результатам проверки указанного сообщения взрывных устройств и взрывоопасных веществ в ТРЦ правоохранители не обнаружили.

Реклама:

Следствие же установило, что преступление совершил вышеуказанный мужчина из хулиганских побуждений. Он возмутился из-за безуспешных попыток устроиться на работу в правоохранительные органы.

По ходатайству прокуратуры суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в примерно 210 тысяч гривен. Как уточнили УП в пресс-службе прокуратуры, мужчина внес залог.