Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Флаг Финляндии подняли возле штаб-квартиры НАТО после ее вступления

"Европейская правда"Вторник, 4 апреля 2023, 17:26

После официального принятия Финляндии в Североатлантический альянс как тридцать первого члена флаг страны подняли возле штаб-квартиры организации в Брюсселе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Поднятие флага возле штаб-квартиры НАТО символизирует завершение процесса вступления Финляндии в Альянс. Церемонию сопровождали гимны Финляндии и НАТО; кроме того, одновременно финские флаги подняли в двух стратегических командованиях Альянса.

"С сегодняшнего дня 31 флаг будет развеваться как символ нашего единства и солидарности", - заявил на пресс-конференции во вторник генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что Финляндия как член НАТО присоединится со "значительными и крайне способными вооруженными силами". "Вместо "меньше НАТО" он достиг противоположного - "больше НАТО". И наши двери остаются открытыми", - отметил генсек. 

 

В свою очередь президент Финляндии Саули Ниинистё выразил надежду, что "очень быстро" количество членов Альянса возрастет с 31 до 32, намекая на предстоящее вступление Швеции.

Финляндия стала 31-м членом НАТО после того, как передала ратификационные грамоты госсекретарю США Энтони Блинкену, официальному представителю Вашингтона, где расположен депозитарий Альянса. Этим шагом завершилась официальная процедура вступления.

ВИДЕО ДНЯ

Вступление Финляндии в НАТО ознаменует конец эпохи нейтралитета страны, которая была внеблоковым государством с обретения независимости в 1917 году и подверглась вооруженной агрессии СССР в начале Второй мировой войны. Недавнее вторжение России в Украину побудило финнов искать безопасности под эгидой соглашения о коллективной обороне НАТО. Присоединение Финляндии примерно вдвое увеличивает длину границы НАТО с Россией.

Несмотря на то, что присоединение Финляндии долгое время блокировала Турция, ратификация финского вступления в НАТО стала самой быстрой в истории на фоне войны в Украине и длилась меньше года.

Читайте также: Предпоследний шаг к НАТО: что будет с расширением Альянса после решения по Финляндии

Темы: Финляндия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Секретные документы США по Украине могли быть опубликованы еще зимой – Bellingcat

фото, видеоВ Каменце-Подольском возле собора произошли столкновения, сторонники ПЦУ ставят палатки

видеоВ Ужгороде сожгли автомобиль секретаря горсовета

Макрон: Сейчас не время для переговоров, погода пока военная

Епифаний проведет службу в Лавре на Пасху

видеоВоздушные силы впервые показали работу NASAMS

Все новости...
Финляндия
Финляндия официально стала 31-й страной НАТО
Глава МИД Финляндии подписал документ о вступлении страны в НАТО
Генсек НАТО прокомментировал угрозы России ответить на членство Финляндии
Последние новости
23:29
Секретные документы США по Украине могли быть опубликованы еще зимой – Bellingcat
22:43
По меньшей мере четыре человека погибли во время схода лавины во французских Альпах
22:13
фото, видеоВ Каменце-Подольском возле собора произошли столкновения, сторонники ПЦУ ставят палатки
21:42
Зеленский: РФ провела Вербное воскресенье, убив мужчину и ребенка в Запорожье
21:11
США должны были жестче преследовать нарушителей санкций против РФ с 2014 года – Politico
20:37
"Встать на ноги возможно в самой сложной ситуации". История переселенцев из Донбасса
20:12
В районе Марьинки и Авдеевки россияне ежедневно теряют около двух рот – Силы обороны
20:00
Макрон предостерег от увеличения зависимости Европы от США
19:36
Россияне обстреляли Дружковку в Донецкой области: двое раненых
19:03
На границе Беларуси и Польши группа мигрантов бросала камни в польских пограничников
Все новости...
Реклама: