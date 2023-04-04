Данилов про заявления Шойгу о ядерных "Искандерах" в Беларуси: Чистый блеф РФ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал блефом заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о якобы передаче Беларуси комплексов "Искандер-М", которые могут нести ядерные заряды.

Источник: Данилов во время дискуссии "Украина перед лицом внешних вызовов", цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Что касается ядерного оружия - чистый блеф Российской Федерации. У них есть большое желание как можно скорее выйти на переговоры и за нашими спинами договариваться, чтобы с ними сели за стол переговоров".

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Если Россия поставит именно боеголовки, потому что сейчас там есть средства донесения, как сказал министр обороны РФ, "Искандер-М", я могу сказать, что они будут и в дальнейшем пробовать нагнетать эту ситуацию".

Детали: По словам Данилова, важными будут результаты предстоящего визита в Китай президента Франции Эммануэля Макрона.

Что предшествовало: Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Беларусь уже располагает штурмовыми самолетами и комплексами "Искандер-М", которые способны нанести тактические ядерные удары.

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