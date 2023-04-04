Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Данилов про заявления Шойгу о ядерных "Искандерах" в Беларуси: Чистый блеф РФ

Валентина РоманенкоВторник, 4 апреля 2023, 17:36
Данилов про заявления Шойгу о ядерных Искандерах в Беларуси: Чистый блеф РФ
Алексей Данилов. фото СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал блефом заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о якобы передаче Беларуси комплексов "Искандер-М", которые могут нести ядерные заряды.

Источник: Данилов во время дискуссии "Украина перед лицом внешних вызовов", цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Что касается ядерного оружия - чистый блеф Российской Федерации. У них есть большое желание как можно скорее выйти на переговоры и за нашими спинами договариваться, чтобы с ними сели за стол переговоров".

Реклама:

Если Россия поставит именно боеголовки, потому что сейчас там есть средства донесения, как сказал министр обороны РФ, "Искандер-М", я могу сказать, что они будут и в дальнейшем пробовать нагнетать эту ситуацию".

Детали: По словам Данилова, важными будут результаты предстоящего визита в Китай президента Франции Эммануэля Макрона.

Что предшествовало: Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Беларусь уже располагает штурмовыми самолетами и комплексами "Искандер-М", которые способны нанести тактические ядерные удары.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Ошейник для Лукашенко: как тактическое ядерное оружие РФ изменит расклады в Беларуси

Темы: ядерное оружиеБеларусьРосcияДанилов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
ядерное оружие
Боррель: Россия – бензоколонка с атомной бомбой
Виктимблейминг военного времени
Угроза взрыва на ЗАЭС выше, чем ядерного удара со стороны России – Дуда 
Последние новости
17:36
В Киеве во время обстрела РФ мужчина сел в пылающий автомобиль, чтобы отвезти его подальше от других машин
17:34
Маневрировала 3 минуты: в Польше рассказали детали залета российской ракеты
17:33
Лица, работающие в условиях интенсивных обстрелов, получат повышение зарплаты
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек – ОП
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
Все новости...
Реклама: