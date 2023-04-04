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Зеленский поздравил Финляндию со вступлением в НАТО

Вторник, 4 апреля 2023, 18:07

Президент Владимир Зеленский поздравил Финляндию и ее президента Саули Ниинистё со вступлением в Североатлантический альянс во вторник.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", глава государства написал в Twitter.

"Поздравляю Финляндию и президента Саули Ниинистё со вступлением в НАТО в 74-ю годовщину его основания. В условиях российской агрессии Альянс стал единственной эффективной гарантией безопасности в регионе", - подчеркнул Зеленский.

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"Рассчитываем, что Вильнюсский саммит НАТО приблизит и Украину к нашей евроатлантической цели", - добавил он.

Ранее президент говорил, что на саммите Альянс должен предложить дальнейшие шаги для членства Украины - в частности, стратегические гарантии безопасности на пути ее евроатлантической интеграции.

Как известно, во вторник Финляндия официально стала 31-м полноправным членом Североатлантического альянса.

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Вступление Финляндии в НАТО ознаменует конец эпохи нейтралитета страны, которая была внеблоковым государством с обретения независимости в 1917 году и подверглась вооруженной агрессии СССР в начале Второй мировой войны. Недавнее вторжение России в Украину побудило финнов искать безопасности под эгидой соглашения о коллективной обороне НАТО. 

Присоединение Финляндии примерно вдвое увеличивает протяженность границы НАТО с Россией.

Темы: ЗеленскийФинляндияНАТО
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