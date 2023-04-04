Саакашвили стало еще хуже: есть угроза, что будет прикован к постели

Группа медиков, посетившая 2 апреля Михеила Саакашвили в клинике "Вивамеди", пришла к выводу, что его состояние после их предыдущего визита 19 февраля ухудшилось. Экс-президент Грузии может оказаться прикован к постели.

Источник: "Русская служба ВВС" в Telegram

Детали: Сообщается, что группа специалистов, созданная при Народном защитнике Грузии для мониторинга состояния Саакашвили, обнародовала очередное, уже 9-е медицинское заключение.

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Бывший украинский чиновник и гражданин Украины Михеил Саакашвили потерял еще 4 килограмма веса за счет атрофии мышц, значительно ограничен в передвижениях из-за слабости, а при попытке встать у него падает давление, что сопровождается потерей равновесия и нарушением координации.

По мнению специалистов, у Саакашвили - саркопения (потеря мышечной массы и функции мышц), атрофия мышц и кахексия (истощение) четвертой степени. В случае дальнейшей потери веса он может оказаться прикованным к постели и из-за слабости не сможет передвигаться, считают врачи.

Что предшествовало: Саакашвили был задержан в Тбилиси в октябре 2021 года вскоре после возвращения в Грузию, где он обвиняется по нескольким уголовным делам. По двум из них он был заочно, еще до возвращения, приговорен к шести годам заключения.

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Сам он называет себя "узником Путина" и считает все предъявленные обвинения политически мотивированными.

За время заключения Саакашвили дважды объявлял голодовку и сменил несколько медицинских учреждений. В мае прошлого года его перевели из руставской тюрьмы в многопрофильную клинику "Вивамеди" на окраине Тбилиси.

Близкие и сторонники Саакашвили давно бьют тревогу по поводу его состояния, считая, что единственный выход для спасения его жизни - лечение за границей. Власти говорят, что он намеренно наносит вред своему здоровью, чтобы добиться освобождения из заключения, и обвиняют его сторонников в спекуляциях и политизации этого вопроса.

1 декабря 2022 года адвокаты Саакашвили обратились в суд с ходатайством об освобождении или отсрочке ему уголовного наказания в связи с тяжелыми диагнозами, но судья после двух месяцев судебных слушаний отказался удовлетворить ходатайство защиты, оставив экс-президента в заключении в тбилисской клинике.