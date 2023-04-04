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Избранный президент Черногории заявил, что будет следовать политике ЕС в отношении России

"Европейская правда"Вторник, 4 апреля 2023, 19:11

Избранный президент Черногории Якоб Милатович обещает ускорить путь страны к членству в Европейском Союзе и придерживаться политики союза в отношении России из-за вторжения в Украину.

Об этом он сказал в интервью Associated Press, пишет "Европейская правда".

Милатович заявил, что одним из ключевых внешнеполитических приоритетов Черногории и его как нового президента страны будет ускорение вступления страны в ЕС.

"Чтобы Черногория, надеюсь, стала следующим членом ЕС в течение следующих пяти лет моего мандата", - сказал он.

Милатович сказал, что его предшественник Мило Джуканович "действительно является символом режима, который правил страной с помощью организованной преступности и коррупции".

"Эти три вещи: значительный экономический спад, организованная преступность и коррупция, а также очень медленная европейская интеграция - являются символами режима (Джукановича - ред.)", - сказал он.

В то же время Милатович говорит, что будет выступать за укрепление связей с Сербией и другими балканскими соседями.

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Отношения между Сербией и Черногорией ухудшились после того, как Джуканович вывел страну из союза с Сербией в 2006 году, а затем привел к членству в НАТО в 2017 году. Во время избирательной кампании Джуканович заявлял, что избиратели выбирают между членством в ЕС или присоединением к "сербскому миру" - аналогия с "русским миром".

Милатович заявил, что попытается наладить отношения с Сербией, а также с другими соседними балканскими государствами.

"Я считаю, что будущее всех стран Западных Балкан - в ЕС, и я думаю, что Черногория может стать первой страной, которая вступит в ЕС", - сказал он, имея в виду соседние Сербию, Северную Македонию, Боснию и Албанию.

Что касается отношений с Россией, Милатович напомнил, что "Черногория решительно, на 100% проводит внешнюю политику ЕС, и так оно и будет".

"Поэтому полноценная политика ЕС - это именно та политика, которую Черногория должна осуществлять в будущем, и это особенно важно сейчас, когда речь идет о российской агрессии против Украины. Нет никого в Европе и, очевидно, в Черногории, кто может поддержать вторжение одной страны в другую суверенную страну", - сказал он.

Напомним, оппозиционный кандидат Якоб Милатович получил поддержку более 60% черногорских избирателей во втором туре президентских выборов 2 апреля.

Больше об этом читайте здесь: При поддержке ЕС и друзей Путина: как новый лидер Черногории объединил врагов для своей победы.

Темы: ЧерногорияЕСРосcияпрезидент
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