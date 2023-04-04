Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оружие и членство в Альянсе: Кулеба рассказал, о чем говорили на Комиссии Украина-НАТО

"Европейская правда"Вторник, 4 апреля 2023, 21:05

Комиссия Украина-НАТО в Брюсселе обсудила дальнейшую военную поддержку Киева и перспективы членства в Альянсе.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба на брифинге после заседания, пишет "Европейская правда".

По его словам, сегодня удалось разблокировать основной базовый формат взаимодействия на высоком политическом уровне, и есть желание провести такое заседание с участием президента Украины на саммите в Вильнюсе.

"Абсолютно нет никакой усталости, сегодня звучали очень четкие не только слова поддержки, но и объявления новых обязательств. Нидерланды, например, объявили, что передают несколько десятков миллионов евро в фонд НАТО, из которого финансируются проекты для Украины", - сказал он.

Кулеба добавил, что по результатам заседания удалось увеличить бюджет НАТО для финансирования проектов для Вооруженных сил Украины и ускорить поставки нескольких типов оружия, которое уже было обещано.

"Главная цель - чтобы ускорить получение всего, что необходимо для контрнаступления, - была по ряду позиций достигнута", - сказал он.

Кулеба рассказал, что на встрече высказал позицию Украины по поводу аргумента о том, что членство не ко времени, а взамен нужно максимальное укрепление поддержки Киева.

ВИДЕО ДНЯ

"У нас был откровенный разговор, в буквальном смысле сказали все, что думаем. Теперь союзники должны между собой это обсудить и наконец выйти на четкий результат, который будет достигнут на саммите в Вильнюсе. Мой месседж был такой: Вильнюс-2023 - это возможность исправить ошибки Бухареста 2008 года", - добавил он.

Напомним, Кулеба после заседания также заявил, что вопрос предоставления Украине Плана действий членства в НАТО больше не стоит в повестке дня.

Во вторник состоялось первое заседание Комиссии Украина-НАТО с 2017 года, когда был принят образовательный закон, против которого выступает Будапешт.

Темы: Кулеба ДмитрийНАТОМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Секретные документы США по Украине могли быть опубликованы еще зимой – Bellingcat

фото, видеоВ Каменце-Подольском возле собора произошли столкновения, сторонники ПЦУ ставят палатки

видеоВ Ужгороде сожгли автомобиль секретаря горсовета

Макрон: Сейчас не время для переговоров, погода пока военная

Епифаний проведет службу в Лавре на Пасху

видеоВоздушные силы впервые показали работу NASAMS

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Вопрос ПДЧ в НАТО для Украины снят с повестки дня – Кулеба
Сийярто возмутился приглашением Кулебы в Брюссель: подрывает единство НАТО
Кулеба перед заседанием Украина-НАТО: будем говорить о пути к членству
Последние новости
04:14
У мелитопольских гуляйтеров россияне отбирают загранпаспорта – сопротивление
03:15
видеоВо французских Альпах из-за схода лавины погибли 4 человека
02:25
Премьер Израиля распорядился начать мобилизацию резервистов
01:18
Враг атаковал Херсонскую область бомбами – ОВА
00:27
Россияне ударили по Сумской области из минометов и АГС
23:29
Секретные документы США по Украине могли быть опубликованы еще зимой – Bellingcat
22:43
По меньшей мере четыре человека погибли во время схода лавины во французских Альпах
22:13
фото, видеоВ Каменце-Подольском возле собора произошли столкновения, сторонники ПЦУ ставят палатки
21:42
Зеленский: РФ провела Вербное воскресенье, убив мужчину и ребенка в Запорожье
21:11
США должны были жестче преследовать нарушителей санкций против РФ с 2014 года – Politico
Все новости...
Реклама: