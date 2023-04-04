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Две трети немцев - против поставок Украине западных истребителей

"Европейская правда"Вторник, 4 апреля 2023, 21:18

Большинство граждан Германии выступают против предоставления Украине современных истребителей, в то же время сторонников и противников увеличения военной помощи Киеву примерно одинаковое количество.

Об этом свидетельствуют данные последнего опроса RTL/ntv-Trendbarometer, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

64% респондентов заявили, что НАТО не должен поставлять Украине западные истребители, зато только 28% высказались "за", а остальные 8% ответили "не знаю" или не захотели давать ответ. Среди сторонников "Зеленых" поддержка предоставления Киеву авиации значительно выше средней: 45% за и 39% против.

Относительно увеличения военной помощи Украине мнения немецких респондентов разделились. 49% считают такие планы неправильными, 47% - правильными.

При этом между восточной и западной Германией существуют значительные различия: если на западе 51% высказался за увеличение помощи Украине и 45% - против, то на востоке 72% проголосовали против этих планов, а за - только 24%. 

Больше всего за усиление военной поддержки Украины высказались сторонники "Зеленых" (78%), тогда как больше всего против (91%) - сторонники "Альтернативы для Германии".

Напомним, 17 марта правительство Словакии на внеочередном онлайн-заседании приняло решение передать Украине 13 истребителей МиГ-29. Первые четыре из них уже были отправлены в Украину.

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Братислава объявила о своем решении на следующий день после того, как президент Польши Анджей Дуда анонсировал передачу Украине в ближайшие дни четырех МиГ-29. Таким образом, уже два государства НАТО публично пообещали предоставить Украине боевые самолеты.

В то же время в феврале министр обороны Германии Борис Писториус исключил поставки немецких истребителей в Украину, но заявил, что этот вопрос может обсуждаться через несколько месяцев.

Темы: Германияистребителиоружиепомощь Украине
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