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В США обещают "относительно скоро" начать обучение украинских военных на танках Abrams

"Европейская правда"Вторник, 4 апреля 2023, 21:30

Обучение украинцев на американских танках M1A1 Abrams еще не началось, но это произойдет "относительно скоро".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, об этом журналистам во вторник рассказал американский чиновник в сфере обороны на условиях анонимности.

"Учения на Abrams еще не начались... Мы все еще работаем над закупкой оборудования, поэтому мы еще не начали учения, но я бы ожидал, что это произойдет относительно скоро", - сказал чиновник во время брифинга.

Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину США уже подготовили более 7000 украинских военных.

Администрация Байдена объявила о намерении отправить танки в Украину в январе. Она пошла на этот шаг после нескольких месяцев настаиваний на том, что они слишком сложны в обслуживании и ремонте.

Изначально США планировали отправить Украине 31 более новый танк M1A2 Abrams, на производство и доставку которых мог уйти год или два.

Но в конце марта Вашингтон решил, что Украина получит более старую модификацию Abrams - это позволит ускорить их освоение украинскими военными и передачу.

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Темы: СШАтанкиоружие
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