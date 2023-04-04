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Семьям с детьми запретили въезд в ряд населенных пунктов Херсонщины

Татьяна ЛозовенкоВторник, 4 апреля 2023, 21:40
Семьям с детьми запретили въезд в ряд населенных пунктов Херсонщины
НЕРАЗОРВАВШИЙСЯ СНАРЯД В ДЕБАЛЬЦЕВО, FLICKR/ЮНИСЕФ УКРАИНА

Совет обороны Херсонской области принял решение запретить семьям с детьми въезд в ряд населенных пунктов из-за российских обстрелов.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Детям не место в зоне боевых действий, поэтому совет обороны принял решение запретить въезд семей с детьми из-за угрозы из-за угрозы жизни детей вследствие постоянных российских обстрелов на территорию таких населенных пунктов Кизомыс, Велетенское, Береговое, Янтарное, Днепровское, Белозерка, Приозерное, Камышаны, Зимовник, Антоновка, Приднепровское, Садовое, Никольское, Понятовка, Токаревка, Новотягинка, Ивановка, Тягинка, Львовское, Ольговка, Бургунка, Николаевка, Отрадокаменка, Казацкое, Веселое, Берислав, Новоберислав, Змеевка, Красный маяк, Новокаиры, Республиканец, Меловое, Качкаровка, Саблуковка, Дудчаны, Гавриловка, Михайловка, Золотая Балка, Осокоровка".

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Детали: По его словам, в последнее время наблюдается тенденция возвращения семей в дома, даже если они находятся в зоне активных боевых действий: "Ситуация доходит до опасного абсурда: правоохранители оттуда эвакуируют детей, а в обратном направлении дети возвращаются".

Кроме того, принято решение продлить срок действия разрешения на продажу алкоголя еще на один месяц. Таким образом, до 15 мая в области алкоголь будут продавать с 10:00 до 15:00. По его словам, 

"Наблюдаем за динамикой преступности, пока у нас есть все основания продолжить торговлю", – добавил Прокудин.

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Темы: Херсонская областьдети
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