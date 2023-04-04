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Парламент Чехии одобрил миссию по расследованию военных преступлений в Украине

"Европейская правда"Вторник, 4 апреля 2023, 22:08

Палата общин Чехии во вторник поддержала направление в Украину до 15 сотрудников Военной службы правопорядка для помощи в расследовании военных преступлений в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Офицеры военной полиции Чехии будут оказывать поддержку группе Международного уголовного суда, которая расследует преступления в Украине. Они будут работать преимущественно в Украине и, возможно, в Нидерландах, но не круглосуточно.

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Ожидается, что чешская группа будет разворачиваться несколько раз в год, каждый раз на четыре-шесть недель. Миссия должна продлиться до конца 2024 года. Нынешние расходы оцениваются в 12,4 миллиона чешских крон, в следующем году - в 17,2 миллиона чешских крон.

Направление миссии, предложенное правительством Чехии в марте, на прошлой неделе поддержала верхняя палата парламента - Сенат.

Расследование военных преступлений в Украине формально началось в марте 2022 года, когда сорок сторон Римского статута, согласно которому был создан Международный уголовный суд, подали сообщение о преступлениях по международному праву.

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Международный уголовный суд судит лиц за преступления против человечности, геноцид и военные преступления. Его признают более 120 стран, но даже Соединенные Штаты, например, не претендуют на его юрисдикцию наравне с Россией.

Темы: Чехиявоенные преступленияРосcия
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