С Трампа сняли арест, он не признал себя виновным

45-ый президент США Дональд Трамп был официально освобожден из-под формального ареста во вторник вечером после того, как в окружном уголовном суде Манхэттена в Нью-Йорке ему зачитали обвинения.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Во вторник на заседании суда Трампу зачитали обвинительный акт, который, по данным американских СМИ, содержит 34 пункта обвинения. Сейчас содержание этих обвинений неизвестно, потому что их не опубликовали.

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По данным The New York Times, все обвинения, выдвинутые против Трампа, относятся к преступлениям класса Е, которые являются самой низкой категорией уголовных преступлений в Нью-Йорке и предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Согласно законодательству Нью-Йорка, фальсификация деловой документации, как правило, является уголовным преступлением. Но прокуроры могут ужесточить обвинение, если они считают, что лицо фальсифицировало деловую документацию с целью совершения другого преступления или сокрытия совершения преступления.

После зачитывания обвинений экс-президент США не согласился ни с одним из пунктов, после чего был освобожден из-под ареста и покинул зал суда. Он не делал заявления для СМИ и сразу сел в авто, которое отвезет его в аэропорт Ла Гвардия, после чего он отправится в свою резиденцию во Флориде.

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Как сообщалось, Трамп - это первый в истории экс-президент США, которому были предъявлены уголовные обвинения. История, фигурирующая в деле, началась в 2006 году, когда порноактриса Сторми Дэниелс встретилась с Трампом на благотворительном гольф-турнире и он заплатил ей за секс в отеле возле курортного озера Тахо.

Прокуроры считают, что в октябре 2016 года, в разгар президентской кампании, порноактриса получила в рамках соглашения о неразглашении по крайней мере $130 тысяч, которые на самом деле были предназначены на финансирование предвыборной кампании Трампа. Это уголовное преступление, за которое по законам штата Нью-Йорк грозит до четырех лет заключения.

Трамп заявляет о своей невиновности и политическом преследовании со стороны администрации президента Джо Байдена.

Подробнее о деле читайте в статье: Порнороман Трампа: каким может стать первое уголовное обвинение экс-президенту США. Также смотрите видео ЕвроПравды.