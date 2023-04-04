Россия обиделась на французского посла за правду о Буче

Министерство иностранных дел России во вторник вечером вызвало временного поверенного в делах Франции Джея Дармадикари, которому выразило протест из-за заявления французского посольства о зверствах российских войск в Буче.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил российский МИД.

Москва выразила Дармадикари протест из-за сообщений в соцсетях посольства Франции о "зверствах, совершенных российскими вооруженными силами в Буче и других украинских городах".

Отметим, что речь идет не о заявлении собственно посольства, а репост с русскоязычного аккаунта министерства иностранных дел Франции - других заявлений о зверствах российских военных найти в соцсетях диппредставительства за последнее время не удалось.

МИД России выразил протест французскому дипломату из-за "категорической неприемлемости ни на чем не основанных, ложных обвинений в адрес" российских военнослужащих, параллельно обвинив Париж в военной помощи Киеву, чем он "делает все возможное для затягивания боевых действий".

Также в сообщении российского ведомства утверждается, что до сих пор нет доказательств совершения Россией военных преступлений в Буче, хотя за год расследования даже были установлены личности российских военных, причастных к ним.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Бучанская резня была умышленным преступлением РФ. А британский посол заявила, что изнасилование стало оружием русской армии, которое применили сознательно.