Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия обиделась на французского посла за правду о Буче

"Европейская правда"Вторник, 4 апреля 2023, 23:21

Министерство иностранных дел России во вторник вечером вызвало временного поверенного в делах Франции Джея Дармадикари, которому выразило протест из-за заявления французского посольства о зверствах российских войск в Буче.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил российский МИД.

Москва выразила Дармадикари протест из-за сообщений в соцсетях посольства Франции о "зверствах, совершенных российскими вооруженными силами в Буче и других украинских городах".

Реклама:

Отметим, что речь идет не о заявлении собственно посольства, а репост с русскоязычного аккаунта министерства иностранных дел Франции - других заявлений о зверствах российских военных найти в соцсетях диппредставительства за последнее время не удалось.

МИД России выразил протест французскому дипломату из-за "категорической неприемлемости ни на чем не основанных, ложных обвинений в адрес" российских военнослужащих, параллельно обвинив Париж в военной помощи Киеву, чем он "делает все возможное для затягивания боевых действий".

Также в сообщении российского ведомства утверждается, что до сих пор нет доказательств совершения Россией военных преступлений в Буче, хотя за год расследования даже были установлены личности российских военных, причастных к ним.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Бучанская резня была умышленным преступлением РФ. А британский посол заявила, что изнасилование стало оружием русской армии, которое применили сознательно.

Темы: РосcияБучавоенные преступленияФранция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Росcия
Атака дронов на Псков: первые спутниковые снимки аэродрома
Сейм Польши утвердил состав скандальной комиссии по расследованию влияния РФ
Оккупанты заявили об атаке БПЛА в Брянской области РФ и о запуске ракеты по Крыму
Последние новости
17:36
В Киеве во время обстрела РФ мужчина сел в пылающий автомобиль, чтобы отвезти его подальше от других машин
17:34
Маневрировала 3 минуты: в Польше рассказали детали залета российской ракеты
17:33
Лица, работающие в условиях интенсивных обстрелов, получат повышение зарплаты
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек – ОП
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
Все новости...
Реклама: