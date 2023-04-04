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Лубинец о сироте из Мариуполя, которого не выпустили из РФ: Обратимся в компетентные органы

Татьяна ЛозовенкоВторник, 4 апреля 2023, 23:42
Лубинец о сироте из Мариуполя, которого не выпустили из РФ: Обратимся в компетентные органы
ДМИТРИЙ ЛУБИНЕЦ НА БРИФИНГЕ 28 СЕНТЯБРЯ

Украина обратится в компетентные органы по поводу депортированного в РФ 17-летнего Богдана Ермохина из Мариуполя, которого остановили на границе с Беларусью при попытке вернуться на родину.

Источник: Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram

Прямая речь: "Речь идет о гражданине Украины, 17-летнем Богдане Ермохине, которого российские солдаты сначала вывезли из Мариуполя в Донецк, а затем в РФ в "приемную семью". При том, что ребенок имеет в Украине сестру. 

Мало того – парень пытался самостоятельно вернуться на Родину. Фактически он доехал до Беларуси. Однако для того, чтобы украинские дети не имели возможности вернуться домой в России привлекают спецслужбы. Богдана задержали и вернули обратно в РФ.

Уверен, что за это непременно будет справедливое наказание. Мы работаем для этого, и по поводу вышеупомянутого факта и подобных случаев, будем обращаться в компетентные органы".

Детали: Лубинец отметил, что юноша имеет гражданство Украины, поэтому принудительное перемещение его на территорию РФ является не "спасением", а преступлением.

 

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Детский омбудсвумен России Мария Львова-Белова 4 апреля заявила, что российские спецслужбы смогли остановить на границе с Беларусью ребенка из Мариуполя, который ехал домой на родину.

Темы: омбудсмендетидепортация
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