В Латвии задержали участника группы, охраняющей советские монументы

Служба государственной безопасности Латвии (VDD) в понедельник задержала Александра Жгуна - участника группы "Ночной дозор", созданной для охраны советских памятников, подлежащих сносу.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в ответе ведомства на запрос портала Delfi.

Во вторник Рижский городской суд по запросу VDD применил в отношении Жгуна меру пресечения в виде содержания под стражей. Решение суда может быть обжаловано в Рижском окружном суде в ближайшие дни.

В Службе госбезопасности Латвии пока не сообщали, что именно инкриминируют Жгуну.

Но накануне российские СМИ писали, что Жгуна, который ранее активно выступал против сноса памятников, задержали по дороге на работу, а затем отвезли домой, где провели обыск.

Жгун является участником "Ночного дозора" - группы, организованной партией "Русский союз Латвии" для охраны советских памятников. Часть из них с прошлого года подлежит сносу по закону.

Напомним, в марте генеральная прокуратура Латвии объявила уже второе предупреждение "Русскому союзу Латвии" из-за распространения кремлевских нарративов, в случае повторения нарушений ее деятельность могут запретить через суд.