Россияне били по Сумщине из минометов и АГС, сбрасывали ВОГ
В течение прошлого дня россияне совершили обстрелы трех территориальных общин Сумской области, били из минометов, АГС, сбрасывали ВОГ.
Источник: военная администрация Сумской области
Детали: Под обстрелом оказались территории Белопольской, Краснопольской, Середино-Будской громад.
В результате сброса 2 боеприпасов (типа ВОГ) на Краснопольскую громаду с помощью БПЛА по одному из сел Краснопольской громады ранения получил 1 гражданский человек, также повреждено торговое заведение.
Белопольскую громаду россияне обстреливали практически в течение всего дня: били из минометов - 49 прилетов, АГС – 58 выстрелов.
По Середино-Будской громаде с территории РФ осуществлен минометный обстрел – 15 прилетов.
В результате обстрела повреждены 2 частных жилых дома и линия электропередач.