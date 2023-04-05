Россияне били по Сумщине из минометов и АГС, сбрасывали ВОГ

В течение прошлого дня россияне совершили обстрелы трех территориальных общин Сумской области, били из минометов, АГС, сбрасывали ВОГ.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Под обстрелом оказались территории Белопольской, Краснопольской, Середино-Будской громад.

В результате сброса 2 боеприпасов (типа ВОГ) на Краснопольскую громаду с помощью БПЛА по одному из сел Краснопольской громады ранения получил 1 гражданский человек, также повреждено торговое заведение.

Белопольскую громаду россияне обстреливали практически в течение всего дня: били из минометов - 49 прилетов, АГС – 58 выстрелов.

По Середино-Будской громаде с территории РФ осуществлен минометный обстрел – 15 прилетов.

В результате обстрела повреждены 2 частных жилых дома и линия электропередач.