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"Фильтрация" на Запорожье: оккупанты похищают людей – сопротивление

Ольга ГлущенкоСреда, 5 апреля 2023, 05:38
Фильтрация на Запорожье: оккупанты похищают людей – сопротивление
фото иллюстративное, скриншот

На временно оккупированной территории Запорожской области захватчики продолжают осуществлять "фильтрационные мероприятия", они похищают людей в застенки.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Несмотря на то, что регион захватили более года назад, и россияне даже отчитались о "референдуме", оккупанты продолжают репрессии против местного населения".

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Детали: В частности, говорится в сообщении ЦНС, на неделе сообщается о ряде случаев похищения людей.

Сопротивление отмечает, что похищенных лиц вывозят в застенки без объяснения причины, родственникам длительное время не сообщают, где содержатся заключенные.

Темы: Запорожская областьоккупация
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