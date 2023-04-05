Силы обороны уже уничтожили более 176 тысяч оккупантов
Среда, 5 апреля 2023, 08:13
Только за минувшие сутки украинские обороне уничтожили около 550 оккупантов, 10 артиллерийских систем, 6 ББМ, 6 беспилотников и 2 танка врага.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.04.23 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава – около 176 240 (+550) человек ликвидировано,
- танков – 3 629 (+2) ед,
- боевых бронированных машин – 7 005 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 2 707 (+10) ед,
- РСЗО – 532 (+4) ед,
- средств ПВО – 280 (+0) ед,
- самолетов – 306 (+0) ед,
- вертолетов – 291 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 283 (+6) ед,
- крылатых ракет – 911 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 573 (+11) ед,
- специальной техники – 299 (+1) ед.
Данные уточняются.